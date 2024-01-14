Bir çizgi roman 39 milyon TL’ye satıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Bir çizgi roman 39 milyon TL’ye satıldı
İnanılmaz Örümcek Adam çizgi romanının birinci sayısına ait birebir bir kopya, açık artırmada 39 milyon TL yani 1,3 milyon dolar üzerinde bir fiyata satıldı.

ABD'nin Dallas eyaletinde bulunan Heritage Auctions aracılığıyla gerçekleştirilen müzayedede, Marvel kahramanı Örümcek Adam'ın ilk çizgi romanının kopyası, şaşırtıcı bir teklif olan 1.380.000 dolar ile alıcı buldu.

Bu, önceki rekoru 520.000 doların biraz üzerine çıkarak çizgi roman koleksiyoncuları arasında büyük bir ilgi uyandırdı.

Endüstri uzmanları, çizgi romanın, Certified Guaranty Company tarafından verilen 9,8 "Neredeyse Yeni" notunu taşımasının, bu olağanüstü fiyatı haklı çıkardığını belirtti.

CGC'ye göre, aynı notu alan sadece bir kopya bilinmekte ve hiçbiri daha yüksek bir değerlendirme alamamıştır.

CGC Başkanı Matt Nelson, The Post'a yaptığı açıklamada, "Günümüz piyasasındaki bir alıcı için bu notta bir kopyayı elde etmek, hayatta bir kez karşılaşılabilecek bir fırsat olabilir." dedi.

Çizer Steve Ditko ve yazar Stan Lee'nin imzasını taşıyan "İnanılmaz Örümcek Adam #1", asosyal bir lise öğrencisi olan Peter Parker'ın süper kahramanlık serüveninin başlangıcını anlatıyor.

1963 yılında yalnızca 12 sente satılan bu efsanevi çizgi roman, koleksiyoncular arasında özel bir değere sahip olmasıyla biliniyor. Satış, çizgi roman endüstrisinin tarihinde bir rekoru temsil ediyor ve nadir bulunan birinci sayıların yüksek talebini yansıtıyor.

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