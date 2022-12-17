﻿Bir çocuğa sahip çıkamıyoruz milyarlara mı sahip çıkacağız

Türkiye tarikat gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti.

Apaçık üstünün örtüldüğü bir olayı konuşurken biraz kafam dağılsın diye Sayıştay raporlarına döndüm.

Dönmez olaydım, memleket neresinden tutsanız elinizde kalıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden bahsediyorum.

Belediyeye ait raporları incelerken belediyenin internet sayfasına göz attım.

Dev projeler başlığı ile yatırım reklamları yapılmış. Sonra okuduğum rapora tekrar baktım. Sonra tekrar Belediye'nin sayfasına baktım…

Ya Sayıştay raporunda yanlışlık var ya da belediyenin sayfasında…

Her şeyi en baştan anlatayım.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin, 2020 yılı sonu itibarıyla kesinleşen bütçe geliri olan 1 milyar Türk lirası olarak belirtilmiş.

Yüzde 9,11'lik yeniden değerleme oranı ve bir buçuk katı uygulandığında belediyenin borçlanma limiti 1.6 milyar TL oluyor.

Ancak Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılı için toplam borç stoku ise 1.7 milyar TL. Yani borçlanma limitini 43 milyon TL aşmış. Hatta cevap olarak da "2022 yılı itibarıyla borç stokunun limitler içerisinde kalması için gerekli çalışmaların yapılacağını" belirtmiş.

"Vardır bir bildikleri" diyelim devam edelim…

Belediyenin iştiraki Enerji AŞ ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi arasında hem 2020 yılında hem de 2021 yılında akaryakıt alımlarına ilişkin sözleşme imzalanmış.

İmzalanan sözleşmelerde alt yüklenici çalıştırılmayacağı ifade edilmiş.

Aynı zamanda, Enerji AŞ'nin akaryakıt alımları için ilgili kanuna göre Kamu İhale Kurumu'ndan alınmış istisna belgesi yok.

İki kurum arasında yapılan sözleşmeye göre "Motorin, Doğu Anadolu iklim şartlarına uygun yakıt özelliğine sahip Trabzon'da bulunan rafine çıkışlı olacak" denilmiş.

Üstelik her iki taraftaki sözleşmede de "Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır" ifadesi yer aldığı görülmüş.

Şimdi ben bunları niye anlattım?

Skandal vaziyet de burada başlıyor…

Sözleşmede "motorinin alınacağı yer" belirtilmişken Enerji A.Ş petrolü 2020 yılı içerisinde 2.9 milyon TL, 2021 yılında ise 16.8 milyon TL olmak üzere toplamda 19.8 milyon TL tutarında akaryakıtı rafineri yerine "S… Petrol ve Akaryakıt" adlı bir şirketten almış.

Enerji AŞ anılan şirketten alınan akaryakıtı, kanunda öngörülen bir istisna maddesine göre temin etmiş. Ama belediye iştiraki olan Enerji AŞ'nin, akaryakıt alımları için Kamu İhale Kurumu'ndan 3/g istisna belgesi de yok.

Peki, kim bu firma ki uğruna kanun mevzuat dinlemeden alım yapıyorlar!

İşte püf noktası da burada işin…

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, yüzde 50'si peşin kalanı 20 eşit taksitle olmak üzere Yakutiye ilçesindeki taşınmazı ve bu taşınmaz içerisindeki akaryakıt istasyonunu ihale ederek 41 milyon TL bedelle E… Otomotiv'e satmış.

Bu satışın yüzde 50'si olan 20 milyon 500 bin TL'yi Erzurum Büyükşehir Belediyesi peşin tahsil etmiş. Kalan tutar ise 20 eşit şekilde taksitlendirilmiş. (Her taksit 1 milyon 25 bin TL).

"E… Otomotiv" de taşınmaz ve akaryakıt istasyonundan kaynaklı olarak ödeyeceği 1 milyon 25 bin TL taksit tutarı için S… Petrol'ün Enerji AŞ'den aylık alacağının 1 milyon 25 bin TL'lik kısmından mahsup edilmesini bir yazı ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden talep etmiş.

Böylece 2021'in sonuna kadar E… Otomotiv'in taşınmaz ve akaryakıt istasyonundan kaynaklı borcundan toplam 19 milyon 475 bin TL; S… Petrol'ün, Enerji AŞ'ye satmış olduğu akaryakıt alacaklarından mahsup edilmiş.

Bakın anlamadıysanız özetleyeyim…

Kendi taşınmazınızı belediye iştirakine satıyorsunuz. Belediyenin şirketi, taşınmazı alan yerden kanunsuz şekilde petrol alıyor. Aldığı petrol ücretini de taşınmazın bedeline sayılıyor ve borç ödeniyor.

Yani hiç para vermeden arazi ve petrol istasyonu sahibi olmuş oluyorsunuz.

Yerseniz durum böyle!

Devam edelim…

Bunun dışında daha saçma bir skandal var.

Artık şaşırmıyorum ama bunu ilk defa duyacaksınız…

Kanuna göre büyükşehir belediye meclislerine seçilmiş üyeler katılabilir. Meclis üyesinin toplantıya katılamaması durumunda yerine kimse vekalet edemez böyle bir hak yok.

Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisi toplantılarına katılamayan bazı ilçe belediye başkanları ne yapmış?

Yerine vekaleten başkalarını göndermiş.

Yanlış duymadınız.

Belediye Meclis toplantılarına İlçe Belediye Başkanları yerine başka birileri katılıyormuş. Haliyle Sayıştay da demiş ki "siz ne yapıyorsunuz Meclis kararları hukuken geçersiz" duruma gelmiş. Belediye durumu kabul etmiş ve "engellenecek" demiş.

Muhalefet Belediye Meclis üyeleri bu durumda ne yapmıştır çok merak ediyorum!

Hayır belediye o kadar yönetilemiyor ve içi boşaltılıyor ki 1 milyar lira geliri olmasına rağmen 1.7 milyar lira borca batan kurum, faturalara göre binlerce kişiye yemek verilmiş, belediye meclis üyelerinin misafirlerinin konaklama ve yemek giderleri defalarca kez karşılanmış. Çeşitli tarihlerde iş adamları ve basın mensuplarına konaklama, uçak bileti ve yemek hizmeti verilmiş.

Daha neler neler…

Sayfada yazacak yerim kalmadı.

Zaten yazacak hevesim de kalmadı. Koca bir ülke bir çocuğa sahip çıkamıyoruz. Milyarlarca liraya mı sahip çıkacağız…