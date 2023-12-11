Bir çocuk daha köpek saldırısına uğradı. Bu teröre ne zaman dur denilecek

Sokaklardaki başıboş köpek tehlikesi her geçen gün büyüyor. Ankara'da 10 yaşındaki Tunahan'ın ağır yaralanmasına neden olan köpek saldırısının bir benzeri Rize'de yaşandı.

Olay, dün Güneysu ilçesi Selamet köyünde meydana geldi. Hafta sonu tatilinde evinin önünde oynayan E.B., yanına gelen başıboş köpeği beslemek istedi.

E.B. evden aldığı yiyeceği verip, başını eliyle okşadığı köpeğin saldırısına uğradı. İki kolundan yaralanan E.B., ailesi tarafından Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahale sonrası E.B., ambulansla Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. E.B.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.