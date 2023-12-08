Bir çoğumuz yaşıyor Gastrokolik Refleks nedir

Yemek yedikten hemen sonra dışkılamaya ihtiyaç duyduğunuzda; bunun altında yatan bir hastalık ya da yediğiniz yemeklerden kaynaklı vücudunuzun göstermiş olduğu bir reflex olabilir. İşte ayrıntılar…

Sindirim süresi kişiden kişiye göre değişir. Yaşınız, cinsiyetiniz ve sahip olabileceğiniz her türlü sağlık durumu sindirimi etkiler.Yemek yedikten hemen sonra dışkılamaya ihtiyaç duyduğunuzda; bunun altında yatan bir hastalık ya da yediğiniz yemeklerden kaynaklı vücudunuzun göstermiş olduğu bir reflex olabilir.

Gastrokolik refleks bir hastalık değil, vücudunuzda oluşan doğal bir reflekstir. Mide yiyeceklere yer açmak için; bağırsakların yiyecekleri dışkı yoluyla boşaltmasına yardım eder. Bu refleks kişiden kişiye değişebildiği gibi hafif, orta veya ağır etkilere de neden olabilir.

Bazı insanlar bu refleksi sık ve yoğun olarak yaşar. Araştırmalar; Irritabl bağırsak sendromu (IBS) gibi bazı sindirim bozukluklarının, yemekten sonra kolondaki gıdaların hareketini hızlandırdığını göstermiştir.

Bazı yiyecekler ve sindirim bozuklukları, gastrokolik refleksin özellikle güçlü veya uzun süreli etkilerini tetikleyebilir. Bunlar şöyle sıralanabilir:



Kaygı

Çölyak hastalığı

Crohn hastalığı

Yağlı yiyecekler

Gıda alerjileri ve intoleransları

Gastrit

inflamatuar bağırsak hastalığı (IBD)

Gastrokolik refleksiniz kötüleştiğinde, bununla birlikte başka semptomlar da yaşanabilir:

Karın ağrısı

Şişlik

Sürekli gaz çıkarma ihtiyacı

İshal veya kabızlık

Dışkıda mukus

İshal ve gaz gaita kaçırma

Gastrokolik refleks bozukluğu sonucu genellikle ishal sadece birkaç gün sürer. Haftalarca sürdüğü zaman, bir enfeksiyonun işareti veya sindirim bozukluğu olabilir. İshalin genel nedenleri arasında şunlar vardır:

Virüsler

Bakteri ve parazitler,

Gıda intoleransı veya alerji

Yapay tatlandırıcılar

Sindirim sistemi rahatsızlığı

NE ZAMAN DOKTORA GİTMELİ?

Çoğu insan zaman zaman gastrokolik refleksin etkilerini yaşar.

Bağırsak alışkanlıklarınızda sürekli bir değişiklik yaşıyorsanız veya yedikten sonra sürekli tuvalete gidiyorsanız doktorunuza danışın. Doktorunuz size bu durumun altında yatan sebebi teşhis eder ve size doğru tedavi imkanları sunar.