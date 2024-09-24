Bir çöp ev de Ankara'dan... Evden 1 kamyon çöp çıkarıldı

Mamak ilçesine bağlı olan Gülseren Mahallesi'nde oturan Levent G.'nin alt komşusu, üst kattan kötü koku geldiğini söyleyip belediyeye başvurdu. Adrese intikal eden polis ve zabıta ekiplerinin kontrolünde odalarda, salon ve mutfakta çok miktarda çöp olduğu belirlendi.

1 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

Belediye işçilerinin yoğun çalışmasının ardından Levent G.'nin evinden yaklaşık 1 kamyon çöp çıkarıldı. Evden çıkarılan atıklar kepçeyle kamyonun kasasına konuldu. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Levent G.'nin evinden daha önce de benzer şekilde çöp çıkarıldığı ifade edildi. Levent G., ihtiyacı olduğu için çöp topladığını aktardı.

SABAH 06.30'DA ÇÖP TOPLAMAYA BAŞLIYOR

Alt katta yaşayan Levent G.'nin komşusu Ferhat Ünal ise bu durumun sürekli tekrarlandığını söyleyerek, "Evinde çöp topluyor ve aşırı şekilde gürültü yapıyor. Sürekli kokular geliyor evime. Arkadaşın acilen buradan tahliyesini istiyoruz. Çünkü bu durum sürekli tekrarlıyor. Sabah 06.30'da dışarıdan çöp toplamaya başlıyor. Elimde deliller, fotoğraflar var. Taş getiriyor, bu taşlarla ses yapıyor. Bir alt katında ben oturduğum için bu rahatsızlığı bana veriyor. Kasten yaptığını düşünüyorum. Sitede böcek ve haşereler çıkmaya başladı ve aileler rahatsız olmaya başladı" ifadelerini kullandı.