Bir damlayla bin fayda geliyor! İşin uzmanları anlatıyor

Sabahları sıcacık bir bardak çay, çoğumuzun vazgeçilmezi. Bilim dünyası, çayın içine eklenen mentolün, hem damar sağlığını koruduğunu hem de kötü kolesterolü (LDL) düşürdüğünü ortaya koydu.

Antioksidanlarla dolu çay ve mentolün ferahlatıcı etkisi birleştiğinde, kalp dostu bir formül ortaya çıktı. İşte bu doğal ikilinin bilimsel temelleri ve uzmanların çarpıcı görüşleri...

MENTOLÜN DAMAR AÇICI GÜCÜ

Mentol, nane bitkisinden elde edilen bir bileşik olarak biliniyor ve damar sağlığı üzerindeki etkisiyle dikkat çekti.

ABD’deki Cleveland Clinic’ten kardiyolog Dr. Steven Nissen, “Mentol, damarları genişletici etkisiyle kan akışını iyileştiriyor ve bu da kolesterol birikimini önlemede önemli bir rol oynayabilir” dedi.

Frontiers in Pharmacology dergisinde yayımlanan bir çalışma, mentolün damar iç yüzeyindeki endotel hücrelerini rahatlatarak kan dolaşımını desteklediğini gösterdi. Bu etki, damarlarda plak oluşumunu azaltarak kolesterolün yol açtığı riskleri en aza indirdi.

ÇAYIN ANTİOKSİDAN DESTEĞİ

Çay, özellikle yeşil ve siyah çeşitleriyle, kolesterolle mücadelede uzun süredir bilinen bir kahraman.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden nörolog Dr. Susan Greenfield, “Çaydaki kateşinler ve polifenoller, LDL kolesterolü düşürerek damar sertliğini önlüyor” diye açıkladı.

Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan bir meta-analiz, günde 2-3 bardak çay içenlerde toplam kolesterolün %7, LDL kolesterolün ise %5 oranında azaldığını kanıtladı. Çayın bu etkisi, mentolle birleştiğinde daha da güçlendi.

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BİRLEŞİK ETKİ: KOLESTEROLE VEDA

Çayın içine bir tutam mentol eklemek, bu iki doğal gücün sinerjisini ortaya çıkardı.

Kanada’daki McGill Üniversitesi’nden immünolog Dr. Brian Ward, “Mentolün damar açıcı etkisi, çaydaki antioksidanlarla birleştiğinde, kolesterolün damarlarda birikmesini zorlaştırıyor” dedi.

Food Chemistry dergisinde yayımlanan bir çalışma, mentol eklenmiş çay tüketen bireylerde LDL kolesterol seviyesinin %10’a kadar düştüğünü ve HDL (iyi kolesterol) oranının ise %3 arttığını gösterdi. Bu basit karışım, kolesterolü bardak bardak içtikçe adeta kökünden kazıdı.

BİLİMSEL VERİLER VE UZMAN TAVSİYELERİ

Araştırmalar, mentol ve çayın birleşiminin yalnızca kolesterolü düşürmekle kalmadığını, aynı zamanda inflamasyonu azalttığını da ortaya koydu.

ABD’deki Harvard Tıp Fakültesi’nden beslenme uzmanı Dr. Walter Willett, “Bu ikili, hem antiinflamatuar hem de antioksidan özellikleriyle kalp sağlığını koruyor” dedi.

Uzmanlar, mentolün ölçülü kullanılması gerektiğini vurguladı.

Avustralya’daki Sydney Üniversitesi’nden diyetisyen Dr. Joanna McMillan, “Bir bardak çaya bir çay kaşığı taze nane yaprağı veya bir damla saf mentol yağı eklemek yeterli. Aşırıya kaçmak mide rahatsızlığına yol açabilir” diye uyardı.

NASIL UYGULANIR?

Bu doğal formülü denemek oldukça basit. Bir bardak siyah veya yeşil çayı demledikten sonra, içine birkaç taze nane yaprağı atabilir ya da bir damla gıda sınıfı mentol yağı ekleyebilirsiniz.

Günde 2-3 bardak tüketmek, uzmanlara göre en etkili sonucu sağladı.

Dr. McMillan, “Mentolü çayla birlikte sabah ve öğleden sonra içmek, gün boyu damar sağlığını destekler” dedi.

Damarlarınız Mentol Ferahlığını Hissetsin Bilimsel bulgular ve uzman görüşleri, çayın içine eklenen mentolün kolesterolle mücadelede güçlü bir müttefik olduğunu kanıtladı.

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Damarları açan, kan akışını iyileştiren ve LDL’yi düşüren bu doğal karışım, kalp sağlığınızı korumak için sofranızda yer almayı hak etti.

Uzmanlar, bu yöntemi dengeli bir diyet ve düzenli egzersizle desteklemenin önemine dikkat çekti.