İşte karabiber çayının faydaları

KARABİBER ÇAYININ FAYDALARI:
Antioksidan Etki: Karabiber çayı, vücuttaki serbest radikalleri azaltarak sağlığımıza katkıda bulunur.
Soğuk Algınlığı ve Öksürük: Soğuk algınlığı, öksürük ve solunum sıkıntısı semptomlarında rahatlama sağlar.
Menstrüasyon Ağrıları: Karabiber çayı, menstrüasyon sırasında yaşanan ağrıları hafifletebilir.
Sindirim Problemleri: İştahsızlık, gaz, ishal gibi sindirim sistemi problemlerini iyileştirmek için iyi bir yardımcıdır.
Karaciğer ve Tükürük Üretimi: Karabiber çayı, karaciğer sağlığını destekler ve tükürük üretimini artırır. Ayrıca midede hidroklorik asit salınımını arttırarak sindirimi kolaylaştırır.
KARABİBER ÇAYI NASIL YAPILIR?
Bir fincan kaynar suya 1 çay kaşığı öğütülmüş karabiber ekleyin.
5 dakika demlenmeye bırakın.
İsteğe bağlı olarak bal veya limon suyu ekleyebilirsiniz.
Sıcak olarak tüketin.