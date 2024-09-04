Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında dün flaş bir gelişme yaşandı. Kaplan suç örgütü ile bağlantılı gizli tanık soruşturmasında 7 sanığın tahliyesine karar verildi.

Aralarında emniyet mensuplarının da bulunduğu 7’si tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada son duruşma dün görüldü. Mahkeme heyeti dava kapsamında tutuklu bulunan 7 sanığın tahliyesine karar verdi. Bu kararla birlikte davada tutuklu sanık kalmadı.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasıyla ilgili tahliyeleri değerlendirdi:

“EMNİYET MENSUPLARI HÜKÜMETE DARBE YAPACAKMIŞ” YALANINA İNANDILAR

Başka bir konuya geçelim. Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının gizli tanığı olduğunu açıklayan Serdar Sertçelik, davayı sulandırmak için kendisine AKP’li yetkililerin, bazı bakanların isimlerini ifadesinde söylemesinin telkin edildiğini belirtmişti. Bunu söylemediği için yurtdışına kaçtığını açıklamıştı. Kıyameti kopardılar. “Emniyet mensupları hükümete darbe yapacakmış” yalanına inandılar. Hayret, ülkeyi yönetenler, siyasetin ağır topları da buna inanıp açıklama üstüne açıklama yaptılar. Bu köşenin okurlarına her zaman olduğu gibi doğru bilgileri aktarmış, sözü edilen darbe iddialarının tamamen palavra olduğunu da eklemiştim.

BİR “DARBE İDDİASI” DAHA ÇÖKTÜ

Nitekim iddianame çıktığında görüldü ki Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, Başkomiserler Ufuk Gültekin ve Gökhan Karaca’ya, “Suçluyu kayırmak, görevi kötüye kullanmak, göreve ilişkin sırrı açıklamak, yargı görevini yapanı etkilemek” suçlamasıyla haklarında dava açıldı. Serdar Sertçelik’in kaçışına yardımcı oldukları öne sürülen sivillerden Ramazan Kubat, Mustafa Çotuk, Adem Kaçan da emniyet mensupları gibi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sonuçta bir “Darbe iddiası” daha çöktü. Sahi, bu yalanlara dayanarak onca yorumu nasıl yaptınız? Bir geriye dönüp bakın.