Kanal D’nin yeni dizisi Bir Derdim Var’ın izleyiciyle buluşmasına az bir zaman kaldı. Birce Akalay ve Mert Fırat’ın başrolünde olduğu Bir Derdim Var’ın 1. Bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Bir Derdim Var 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Derdim Var ne zaman başlıyor?

BİR DERDİM VAR 1. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D’nin, AyNA Yapım imzalı yeni sezonda izleyici karşısına çıkacak olan dizisi Bir Derdim Var yakında Kanal D'de başlıyor.

Bir Derdim Var dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin izleyiciyle buluşacağı tarih henüz bilinmiyor.

BİR DERDİM VAR KONUSU NEDİR?

Bir Derdim Var, ergenlikteki gençlerin hassas dünyasını mercek altına alarak onların sert ve yakıcı sorunlarıyla yüzleştirmeyi hedefliyor.

BİR DERDİM VAR DİZİSİ NEREDEN UYARLANDI?

Bir Derdim Var; İtalyan yapımı Oltre La Soglia (On The Brink) adlı diziden uyarlandı. 2019 yılında yayımlanan dizi 12 bölümden oluştu. Çekimleri ise Roma'da gerçekleşti.