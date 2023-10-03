Kanal D’nin yeni dizisi Bir Derdim Var’ın izleyiciyle buluşmasına az bir zaman kaldı. Birce Akalay ve Mert Fırat’ın başrolünde olduğu Bir Derdim Var’a dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Peki, Bir Derdim Var konusu nedir? Bir Derdim Var ne zaman başlıyor?

BİR DERDİM VAR KONUSU NEDİR?

Bir Derdim Var, ergenlikteki gençlerin hassas dünyasını mercek altına alarak onların sert ve yakıcı sorunlarıyla yüzleştirmeyi hedefliyor.

BİR DERDİM VAR DİZİSİ NEREDEN UYARLANDI?

Bir Derdim Var; İtalyan yapımı Oltre La Soglia (On The Brink) adlı diziden uyarlandı. 2019 yılında yayımlanan dizi 12 bölümden oluştu. Çekimleri ise Roma'da gerçekleşti.

BİR DERDİM VAR OYUNCU KADROSU

Birce Akalay

Mert Fırat

Engin Hepileri

Neslihan Arslan

Erdem Şenocak

Başak Gümülcinelioğlu

İdil Sivritepe

Sami Aksu

Sennur Nogaylar

Eylül Ersöz

Ata Artman

Ava Yaman

Esila Umut

Ataberk Mutlu

Ezgi Gör

Efe Poylu