Bir dev bir devi satın aldı. Türk enerji sektöründe taşlar yerinden oynadı

Zeren Group enerji sektöründe tüm dengeleri değiştirecek dev bir satın almaya daha imza attı. Daha önce Alpet'i bünyesine katan Zeren Group, akaryakıt sektörünün güçlü markası Türkiye Petrollerini de satın alarak dev bir adım attı.

5 farklı ülkeden enerji, turizme, lojistikten, imalat, gıda, turizm gibi birçok alanda faaliyet gösteren Zeren Group, enerji sektöründe taşları yerinden oynatacak bir alım yaptı. Enerji sektörünün marka ismi Türkiye Petrolleri Zeren Group bünyesine katıldı.

Alpet ve Türkiye Petrolleri'nin piyasada iki ayrı marka olarak mı yoksa tek markada birleşerek mi faaliyet göstereceğine ise EPDK karar verecek.

SIRADA T-BANK VAR

Zeren Group öneki aylardaysa Alpet'i alarak enerji sektörüne hızlı bir giriş yapmıştı.

Mustafa Yiğit Zeren'in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Zeren Group, Lübnanlı Hariri Ailesi'ne ait Bankmed ve Ürdünlü Arab Bank'ın ortak olduğu Turkland Bank'ı (T-Bank) satın almak üzere de bir süredir görüşmeler yapmaktaydı.