Bir devri kapatan anket sonuçları! 22 yıl sonra bir ilk yaşandı

Ertuğrul Özkök, Panorama Araştırma Şirketi’nin 7-14 Haziran tarihleri arasında 2160 kişiyle yaptığı anketin sonuçlarını kaleme aldı.

Özkök, “Türkiye’de işini ciddi yapan ve güvendiğim üç araştırma şirketinden biri olan Panorama’nın haziran ayı anketi sonuçları bunlar” ifadelerini kullandı.

"İŞİNİ CİDDİ YAPAN 3 ŞİRKETTEN BİRİ"

İşte Özkök’ün son yazısından ilgili kısımlar şöyle:

Dün çok önemli bir anketin sonuçları geldi. İlke olarak seçim anketlerini yayınlamıyorum. Ancak bu ankette öyle bir sonuç vardı ki… Pek çoğumuzun en merak ettiği soruya cevap veriyordu. Neydi bu soru ve cevabı… İşte sırf o nedenle bu anketi yayınlıyorum. En ciddi şirketlerden birinin haziran sonucu.

Türkiye’de işini ciddi yapan ve güvendiğim üç araştırma şirketinden biri olan Panorama’nın haziran ayı anketi sonuçları bunlar… Panorama şirketinin 7-14 Haziran 2024 tarihleri arasında 2 bin 160 denek üzerinde yaptığı araştırmaya göre;

Bugün seçim yapılsa partilerin alacağı oy oranları şunlar:

Birinci parti: CHP yüzde 35

İkinci parti: AKP yüzde 32.1

Üçüncü parti: DEM yüzde 9

Dördüncü parti: MHP yüzde 7.1

Beşinci parti: Yeniden Refah yüzde 6

Altıncı parti: Zafer Partisi yüzde 3.6

Yedinci parti: İyi Parti yüzde 2.7

Sekizinci parti: İşçi Partisi yüzde 1.4

Diğer: Yüzde 3.2

"CHP'NİN BİRİNCİ PARTİLİĞİ TESCİLLENDİ"

31 Mart gecesinden beri hepimizin merak ettiği soru. 31 Mart seçiminde oluşan tablo aynen devam ediyor mu? Yani CHP’nin birinci parti konumunda, AKP’nin ikinci konumda olması durumu, üçüncü ayın sonunda değişti mi, değişmedi mi? Haziran ayı anketinin özel önemi işte burada kendini gösteriyor.

Panaroma Genel Müdürü Hatem Efe bu sorunun cevabını vermiş. Sadece o sorunun değil, aklınıza gelmemiş veya telaffuz etmeye çekindiğiniz daha başka soruların da cevabını vermiş

Raporundan aynen aktarıyorum: