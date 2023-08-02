Bir dilim baklava 308 TL. Bu ülkeyi kim bu hale getirdi

Ekonomik krizin vatandaşın cebini yaktığı, enflasyonun rekor kırdığı, fiyatların her gün değiştiği bir dönemde, tatlı yiyip tatlı konuşmak da zorlaştı.

Bir dilim baklava 308 TL. Bu ülkeyi kim bu hale getirdi

Havaalanında çekilen bir fotoğraf, Türk mutfağının vazgeçilmez tatlısı baklavanın ne kadar pahalıya satıldığını gözler önüne serdi.

Fotoğrafta bir dilim baklavanın 308 TL olduğu görülüyor.

Baklavanın bile bir diliminin bu kadar pahalı olması, bırakın yemeyi uzaktan bakıldığında bile iç acıtan cinsten.

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Baklava neden bu kadar pahalı?

Baklava, Türk mutfağının en sevilen tatlılarından biridir. Baklava yapımında ince yufkaların arasına Antep fıstığı, ceviz ve fındık eklenir. Şeker şerbetiyle tatlandırılır. Baklava yapımında kullanılan malzemelerin fiyatları da son yıllarda arttı.

Özellikle Antep fıstığı fiyatları uçtu. Antep fıstığı, Türkiye'de Gaziantep bölgesinde yetişir. Ancak iklim değişikliği, kuraklık ve hastalıklar nedeniyle Antep fıstığı üretimi azaldı. Talep ise arttı. Bu da Antep fıstığı fiyatlarını yükseltti.

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