Bir dirhem bal için bir keçiboynuzu çiğnemek deyimi ne anlama geliyor?

Bir dirhem bal için bir keçiboynuzu çiğnemek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Küçük bir kazanç elde etmek için büyük bir çaba ve zahmetle uğraşmayı ifade eder.

Bir tatlı dirhem balın tadını çıkarmak için bir keçiboynuzu çiğnemenin, pek çok zahmet ve güçlük gerektirdiği bir durumu betimler. Burada, az bir kazanç için büyük bir çabanın harcandığını ve bu çabanın karşılığının yeterince tatmin edici olmayabileceğini anlatır.

BİR DİRHEM BAL İÇİN BİR KEÇİBOYNUZU ÇİĞNEMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bir tatlı dirhem bal için bir keçiboynuzu çiğnedik resmen, 3 kuruş para kazanacağız diye her gün bu kadar yol gelinir mi?"