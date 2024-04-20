Bir dizi daha final yapıyor. Ekranlarda yaprak dökümü

Yönetmen değişikliği yaşayan ve 1 Mayıs Çarşamba günü son bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan dizi, kanalın umutlarını karşılayamadı.

2024 yılının ilk aylarında TRT ekranlarında izleyici ile buluşan “Bir Sevdadır”, reyting savaşlarında arzu edilen sonuçları alamadı.

Mehmet Bozdağ, Özlem Aybek, Zümrüt Karaduman ve Emre Saraçoğlu tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğuna yakın bir zamanda Osman Taşçı geçti.

Her çarşamba akşamı yayınlanan dizi için final yapma kararı verildi.

DİZİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler'in başrollerini paylaştığı, ancak reyting beklentilerini karşılayamayan dizi, 13. bölümüyle final yapacak.

17 Nisan'da 11. bölümü yayınlanan “Bir Sevdadır”, 1 Mayıs Çarşamba günü izleyicilere veda edecek.