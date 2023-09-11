Bir domuz 18 bira çalıp içti: Sarhoş olup inekle kavga etmeye çalıştı

Avustralya'nın Pilbara bölgesindeki Port Hedland'ın hemen doğusunda yer alan DeGrey River kamp alanına gizlice girmeyi başaran yaban domuzu, ABC'nin haberine göre, üç adet altılı bira paketini çalıp kaçtı.

Görgü tanıkları, domuzun 18 birayı da içtiğini ve uzaklaştığını fakat hemen sonra tekrar geri döndüğünü ve bu sefer sarhoş ve saldırgan olduğunu belirtti. Sarhoş domuz, bir inekle de kavga etmeye çalışırken görüldü.

Olay hakkında konuşan bir kamp sakini, "Gecenin bir yarısı karşımızda kamp yapan bu insanlar bir ses duydular ve fenerlerini çıkarıp domuzun üzerine tuttular. Domuz, teneke kutuları eziyordu. Sonra gitti ve tüm çöp torbalarını yağmaladı. Nehrin hemen kıyısında kamp yapan başka insanlar da vardı ve domuzun bir ineği araçlarının etrafında kovaladığını gördüler" dedi.

Olaydan birkaç hafta sonra bir arabanın çarpması sonucu ölen domuz, bölge sakininin 'alkollü araba kullanmayın' uyarısında bulunmak için bir ikon olma yolunda ilerliyor. Domuzun anıtını dikmek isteyen yetkililer kendi aralarında fon oluşturmak için harekete geçmek istediklerini açıkladı.