Bir döneme damga vurmuştu! Ayakta duramadı, kahve devi iflas ediyor

ARTI49'un haberine göre; Arko, Hussel ve Eilles markalarını bünyesinde barındıran Deutsche Confiserie Holding, iflas dilekçesini mahkemeye sundu. Bu durum, Almanya genelindeki yaklaşık 300 mağazanın kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına neden olurken, binlerce çalışanın geleceği de belirsizliğe sürüldü. Şirketlere iflas yöneticisi atandı.

Pandeminin Vurduğu İkinci İflas Başvurusu

Bu, söz konusu markaların son birkaç yıl içinde yaptığı ikinci iflas başvurusu olma özelliğini taşıyor. 2021 yılında pandemi nedeniyle büyük darbe alan markalar, o dönemden bu yana ekonomik sıkıntıları aşmayı başaramadı. Arko, Hussel ve Eilles, Almanya çapında kahve, çay ve şekerleme sektöründe önemli bir pazar payına sahipti ve toplamda bin 200 kişiye istihdam sağlıyordu. Çalışanların ücretlerinin, önümüzdeki üç ay boyunca iflas yardımıyla ödeneceği belirtildi.

Konuyla ilgili bilgi veren ekonomi yorumcularına göre; Deutsche Confiserie Holding bünyesindeki bu markalar, son yıllarda artan maliyetler, değişen tüketici alışkanlıkları ve özellikle 2021 yılında yaşanan pandeminin etkisiyle büyük bir darbe aldı. Bu durum, şirketi zorlu bir sürece sokmuş ve Norderstedt Bölge Mahkemesi'ne iflas başvurusunda bulunmaya mecbur bıraktı.

Bu, şirketin son birkaç yıl içinde yaptığı ikinci iflas başvurusu olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 300 mağazası ve bin 200 çalışanı bulunan Holding, bu süreçte çalışanlarının ücretlerini üç ay boyunca iflas yardımıyla ödemeyi planlıyor.