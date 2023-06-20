Bir dönemin çocuk yıldızı şimdi hapiste. Annesi gerçeği itiraf etti

Yeşilçam'da oynadığı Sezercik rolü ile hafızalarımıza kazınan Sezer İnanoğlu'nun hapse girdi. Başı dertten kurtulmayan İnanoğlu, sahte senetle yargılandığı davada hapis cezasının onandığı ve 1 haftadır cezaevinde olduğu ortaya çıktı. Anne Aysel İnanoğlu, oğlu Sezer İnanoğlu'nun kendisi yüzünden 8 yıl hapis aldığını açıkladı.

Bir dönemin çocuk yıldızı şimdi hapiste. Annesi gerçeği itiraf etti

2007 yılında uyuşturucu ve silah kaçakçılığı'ndan, 2018'de eşi Mehtap Meray Kaykasoğlu'nu ölümle tehdit ettiği için hakim karşısına çıkan Sezer İnanoğlu'nun, şimdi de dolandırıcılıktan yargılandığı davadan cezaevine girdiği ortaya çıktı.

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Yeşilçam'daki birçok filmde 'Sezercik' rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Sezer İnanoğlu'nun annesine ait bir davadan dolayı cezaevine girdi. 1 hafta önce hapse giren oyuncunun annesi Aysel İnanoğlu ise yaşananların gazeteci Savaş Kalafat'a anlattı.

''OĞLUM BENİM YÜZÜMDEN HAPSE GİRDİ...''

Oğlunun kendisinin hatasından dolayı hapse girdiğini söyleyen Aysel İnanoğlu "Oğlum Sezer İnanoğlu benim yüzümden 8 sene hapis yedi. Boş yere yedi ve çok üzgünüm. Bunlar benim hatam yüzünden oldu. Bizim Sapanca'da villalarımız vardı. 8 tanesini eski belediye başkanına sattık ve hiçbir sorun olmadı. Bir tanesini de Kıbrıslı bir doktor aldı onda da bir sorun olmadı. Sitedeki bir dişçide kalan son evi almak istedi. Doktorla buluşarak evi gezdik ve sonunda 320 bin TL'ye anlaşarak evi almak istedi. Bana 'Abla benim 300 bin liram var, 20 bin TL'yi 3 aylık senet yapsam olur mu?' dedi. Ben de kabul ettim. Tapuya gittiğimizde çeki istedim o da 'ne acele ediyorsun arabada' dedi. Adapazarı'nda bankaya gittiğimizde 200 bin TL verdi. Yan sokakta olan şoförüme de evi sattığımız doktorun arkadaşı 6 aylık bir senet vermişler. Şoförüm bana 'senedin 3 aylık değil 6 aylık' dediğinde de almasını söyledim. Senedin günü gelince bankaya gittik ve bozdurmak istediğimizde de karşılıksız olduğunu öğrendik" dedi.

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"ALACAKLI OLDUĞUMUZ DAVADA SUÇLU ÇIKTIK, SEZER CEZA ALDI"

Oğlunun daha önce uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ve tehdit suçlarından dolayı sabıkasının olduğunu bu sebepten de hapis cezası aldığını söyleyen anne, sözlerine şöyle devam etti: "Ben de bu durumu gurur meselesi yaparak avukatıma parayı almak için dava açmasını istedim. Dava açıldı ve çekin karşılıksız olduğu ile imzanın sahte olduğu ortaya çıktı. Doktor da çekin kendisinin değil de bizim olduğunu söylemiş. Mahkemede şoförüm ve muhasebecim de ifade verdi. Benim şirketimde 20 bin lira alacaklı olduğumuz falan kayıtlı. Olayın sonunda da suçu benimle Sezer'in üzerine çıktı. Ben daha önce bir olaya karışmadığım için beraat ettim ama Sezer'in daha önceden cezası olduğu için o 8 sene cezası çıktı ve 8 ay hapis yatacak."

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''Oğluma bunları yaşattığım için çok üzgünüm. Bu yaşanılanların düzeltilmesini istiyorum. Benim yüzümden oldu. Sezer daha yeni evlendi ve evliliği çok güzel gidiyor. Kendisi de çok düzeldi."

Gelen bilgilere göre kilolarından dolayı sağlık sorunlarıyla mücadele eden İnanoğlu'nun hastalıkları nedeniyle ev hapsine çarptırılma durumu da gündemde.

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