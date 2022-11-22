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Bir dönümün geliri 190 bin TL. Üreticilerin gözdesi 

Antalya’nın Alanya ilçesinde çiftçilerin yeni gelir kaynağı mango oldu. Son yıllarda üretim alanı artan mangonun bir dönüme ekilen ağaçlardan toplanan meyvelerden yaklaşık 190 bin TL gelir elde edilebiliyor.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 16:08
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Bir dönümün geliri 190 bin TL. Üreticilerin gözdesi 

Bir dönümün geliri 190 bin TL. Üreticilerin gözdesi 
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İHA'nın haberine göre, Türkiye’nin tropikal meyve üretim üssü haline gelen Alanya’da muz ve avokadonun yanı sıra mango üretiminde de ön plana çıkmaya başladı. İlçede 38 çeşit tropikal meyve üretimi yapılırken, çiftçiler son yıllarda mango üretimine yoğunlaşmış durumda. 

Yüksek gelir getirisi olan mangonun üretim alanı her yıl artıyor. Alanya’nın tropikal meyve üretimi anlamında iklim şartları ve toprak yapısı olarak uygun olduğunu belirten İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, son yıllarda mango üretiminin de ön plana çıktığını söyledi. 

İlk olarak 2014 yılında mango üretimi için çalışmalara başladıklarını söyleyen Rüzgar, ilçede 74 dekar alanda üretim yapıldığını, yıllık 65 bin ton ürün çıktığını vurguladı. Mehmet Rüzgar, Üretimin yıldan yıla arttığını belirtti. 

Mangonun pazarlanmasında sorun olmadığını vurgulayan Rüzgar, genel olarak iç piyasada tüketildiğini az miktarda Rusya ve İran’a ihracat gerçekleştiğini söyledi.

Mangonun piyasada değerli olduğunu belirten İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rüzgar, “Ürünün piyasada değer kazanması da önemli. Mango tane olarak da satılmakta ve ciddi bir gelir kaynağı. Ağaçlar 3-4 yıl sonra tam verim vermeye başlıyor. Hatta fidanı diktiğiniz yıl bile ürün alabiliyorsunuz. Bir dönüme ekilen ağaçlardan toplam 190 bin TL para kazanabiliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

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