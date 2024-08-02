Bir düğmeye bastı 140 bin kişiyi öldürdü. Her şey 43 saniye sürdü

2. Dünya Savaşı'nda kullanılan atom bombasının yankıları hala sürüyor ve sürmeye de devam edecek.

Japonya'nın Hiroşima Şehrine atom bombasını bırakan ABD'nin "B-29" tipi uçağında birinci pilot Paul Tibbets, yardımcı pilot Robert Lewis, bomba uzmanı Tom Ferebee, Rota sorumlusu Hollandalı Theodore Van Kirk ve uçuş mühendisi Wyatt Duzenbury görev yapıyordu. Uçakta ayrıca Albay William Parsons ve nükleer fizik profesörü Dr. Norman Ramsey de bulunuyordu.

Pilot Paul Tibbets uçağa annesinin ismini Enola Gay adını koymuştu. Bombaya da "küçük çocuk" (little boy) adı verilmişti. Paul Tibbets, bombanın atılacağı son uçuşta Enola Gay'ın kontrolünü yakın arkadaşı Tom Ferebee'ye bıraktı. Hiroşima'ya geldiklerinde Tom Ferebee bombanın düğmesine bastı. Bombanın uçaktan zemine düşmesi 43 saniye sürdü. Bu sırada uçak bombayı bıraktıkları noktadan 14,5 kilometre uzaklaşmıştı.

BULUT KÜTLESİ OLUŞTU

Patlamanın sesini uçağın sesi bastırmıştı. Uçakta bulunan 7 kişiden patlamanın sesini duyan olmamıştı. Ama parlak ışığı görmüşlerdi. Ardından da siyah duman ve toz şehri kaplamıştı. Mantar şeklindeki bulut uçağın bulunduğu yükseği de geçti. Yaklaşık 12 bin kilometreye kadar yükselmişti. O bulut kütlesini 480 kilometre uzaktan bile görmek mümkündü.

Bu saldırıda 140 bin kişi öldü. Uçakta bulunanlar "Herşey plana uygun gitmişti. Hava mükemmeldi. Hiroşima 120 kilometre uzaktan bile net şekilde görülebiliyordu. Tom bombayı tam olarak tahmin edilen yere attı. Çok fazla türbülansa maruz kaldık ama uçağımız parçalanmadı. Üssümüze geri döndük" dediler.