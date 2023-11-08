Bir elin nesi var iki elin sesi var atasözünün anlamı nedir?

Bir elin nesi var iki elin sesi var atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

KAYNAK: Haber Merkezi
Bir elin nesi var iki elin sesi var atasözünün anlamı nedir?

Bir elin nesi var iki elin sesi var atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Her insanın gücünün bir sınırı vardır. Bir insan, her şeyi kendi başına halledemez.

Kendi başına halletmeye kalkıştığında da, elbette başaramayacağı veya yapamayacağı işler olacaktır. Bu gibi durumlarda, bir başka kişiyle veya kişilerle iş birliği içinde olmak gerekir.

Dayanışma halinde yapılan işler, daha kısa zamanda ve çok daha kolay halledilebilir. Zor işlerin üstesinden gelmek, ancak başkalarının desteği ile olabilir.

BİR ELİN NESİ VAR İKİ ELİN SESİ VAR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Tabi ki kendi başına yapamazsın gel birlikte yapalım hem bir elin nesi var iki elin sesi var...

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