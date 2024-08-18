Bir erkek 45 derece sıcaklıkta şort giydiği için hem dövüldü hem de tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bir erkek 45 derece sıcaklıkta şort giydiği için hem dövüldü hem de tutuklandı

İran'da bu kez de bir erkek, diz altına kadar inen bermuda şort giydiği gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alındı.

İran'da yeni yasa tasarısı, kamusal alanda erkeklerin giyim tarzına müdahaleyi meşru hale getiriyor. Bu yeni düzenlemenin ilk örneği, başkent Tahran'da yaşandı. 35 yaşındaki bir adam, 45 dereceyi bulan hava sıcaklığında bermuda şort giydiği için gözaltına alındı. Önce ters kelepçeyle tutuklandı, ardından da dövüldü. Sosyal medyada yayılan görüntüler ise büyük şaşkınlık yarattı.

The Telegraph'ın haberine göre, İran'da yeni ahlak yasasının yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu yasa, yalnızca kadınların değil, erkeklerin de kamusal alandaki giyim tarzını düzenlemeyi hedefliyor. Yasa henüz resmi olarak yürürlüğe girmemiş olsa da yetkililer, uygulamalara çoktan başladı.

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BERBUDA ŞORT KAMUSAL MAHREMİYETE AYKIRI BULUNDU

İran parlamentosundan geçen yasa tasarısı, erkeklerin "uygunsuz giyim" kavramını yeniden tanımlıyor. 49. maddeye göre, erkeklerin göğüsten aşağıya ya da ayak bileğinden yukarıda kalan vücut kısımlarını kapatmayan giysiler giymesi "kamusal mahremiyete aykırı" olarak değerlendiriliyor. 50. madde ise, kamusal alanda çıplak, yarı çıplak veya uygunsuz kıyafetler giyenlerin derhal tutuklanmasını ve yargı makamlarına teslim edilmesini öngörüyor.

YAPTIRIMLARI ÜLKEYİ TERK ETME VE SOSYAL MEDYA YASAĞI

Yeni düzenlemeye uymayanlar, altı aydan iki yıla kadar ülkeyi terk etme ve sosyal medya kullanma yasağı gibi cezalarla karşı karşıya kalacak.

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"SADECE ŞORT GİYDİK DİYE BU MUAMELEYLE KARŞILAŞACAĞIMIZI HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİK"

Tahran'da yaşanan olayda, 35 yaşındaki yazılım mühendisi Meysam, 45 dereceyi bulan sıcaklıkta yürüyüş yapmak için dışarı çıkarken ahlak polisi tarafından durduruldu. Meysam, olay anını şöyle anlattı: "Yürüyüşe çıktıktan yaklaşık yirmi dakika sonra, beyaz bir minibüs yanımda durdu. Üç adam minibüsten atlayıp beni boynumdan tutarak minibüse bindirdi. Beni sosyal güvenlik polisine götüreceklerini söylediler. Minibüsün içinde, kıyafetleri nedeniyle tutuklanmış başka bir adam ve üç kız daha vardı. Şaşkındık; sadece şort giydiğimiz için bu kadar sert bir muameleyle karşılaşacağımızı hiç düşünmemiştik."

Tahran'da 45 derecelik sıcaklıkta yaşanan bu olay, güvenlik güçlerinin bermuda şort giyen iki kişiyi döverek ters kelepçeyle gözaltına almasıyla son buldu.

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