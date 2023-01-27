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İstanbul'da bir baba ve 3 çocuğu tavana asılı bulundu

İstanbul Sancaktepe’de bir evde 3'ü çocuk 4 kişi ölü bulundu. Ekipler olay yerinde inceleme başlattı

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 12:49
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Bir evde 3'ü çocuk 4 kişi ölü bulundu

İstanbul'da bir baba ve 3 çocuğu tavana asılı bulundu
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Sancaktepe’de site içerisinde bulunan bir dairede iki erkek çocuğu, bir kız çocuğu ile, çocukların babasının cansız bedenleri bulundu. Eşinin evi terk etmesi nedeniyle babanın çocuklarını asarak intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.

Olay, Sancaktepe’de Fatih Mahallesi Selahaddin Eyyubi Caddesi üzerindeki bir sitede bulunan dairede yaşandı. İddiaya göre, sitedeki komşuları, Mehmet A. isimli şahıstan haber alamaması üzerine Mehmet A.’nın iş yerinden meslektaşı olan birini aradı. Mehmet A.’nın meslektaşı olan teknisyen, polis ile beraber Mehmet A.’nın evine geldi. Çilingir yardımıyla evin kapısının açılmasıyla içeri giren polis, içeride ikisi erkek çocuğu, biri kız çocuğu, bir de Mehmet A. isimli yetişkin erkeğin asılmış halde cansız bedenlerini buldu.

Mehmet A.’nın eşiyle bir süredir problem yaşadığı, eşinin evi terk etmesi üzerine çocuklarını asarak intihar ettiği iddia edildi.

Olay yerinde ekiplerin incelemeleri devam ediyor. (İHA)

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muhalefet adam
27.01.2023 13:29
nasıl bir uğursuz bir hükümetmişsiniz artık bu seçimde gidinde kurtulalım.  
 
Hamit Seki
27.01.2023 13:11
Kadın cinayetleri derken çocuk cinayetleri de artmaya başladı ülkemizde. Mecliste bir araştırma komisyonu kurularak acilen araştırılmalı. Bunun sebebi İstanbul Sözleşmesinin yürürlükten kaldırılması..  
 
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