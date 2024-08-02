Bir eve bolluk bereket getirecek 7 ritüel

Bolluk bereket getiren 7 ritüel

Çincede Feng rüzgar, Shui ise su anlamına geliyor. Yaşam enerjisini rüzgar temsil ediyor. Su da hayatın kaynağı...

SADELİK

Feng Shui felsefesinde temizlik ve sadelik çok önemlidir. Kapıdan girdiğinizde üst üste eşyaların yığılı olduğu bir oda rahatça dolaşamadığınız bir oda insanın enerjisini düşürür. İlk işiniiz üst üste eşyaları, dolaplarda gereksiz yer kaplayan eşyaları belirleyin, yaşam alanınızdan dışarı çıkarın. Bunu yaptıysanız evinizde rahatça dolaşıp, enerjinizi de yükseltebilirsiniz

ALTIN VEYA MOR TONLARI

Feng Shui felsefesinde önemli bir yeri olan renklerdir. Felsefenin önemli bir yeridir. Dekorasyonlarınızda altın rengine yönelmek, bolluk ve berekete kapıyı açar. Dekoratif malzelelerde de altın rengini tercihiniz olsun.

Bolluk ve bereketin rengi sadece altın sarısı değildi. Bolluk bereket için bir diğer renk ise mordur. Duvarda tercih edeceğiniz tablolardan pek çok alanda mor renge yer verebilirsiniz

KRİSTALLER

Evinizde bir bolluk bereket köşesi oluşturabilirsiniz. Yalnız bu köşenin banyo, tuvalet, çamaşır odası veya garajda olmaması gerekiyor. Onun dışında uygun bir odanız olabilir. Doğal kristaller, bitkiler, değerli objeler bu köşede yerini alabilir. Kristal olarak; kuvars, pirit kristali, sitrin veya ametist tercih edebilirsiniz.

CANLI BİTKİLERE

Canlı bitkilere yer açın...Ve böylece bolluk ve bereketi evinize taşıyın...Bereket bitkisi veya para olarak crassula işaret ediliyor. Şans bambusu olarak da yuvarlak yapraklı, kırmızı çiçekleri yer açın.

FENG SHUİ'NİN FELSEFESİNDE SUYUN ÖNEMİ

Feng Shui'nin olmazsa olmazı tıpkı yaşamın olmazsa olmazı 'su'dur. Feng Shui felsefesinde su çok önemli bir yer tutar. Feng Shui’ye felsefesine göre suyun sesi parasal enerjiyi yükseltir. Evinizde dekoratif bir su havuzu tercih edebilirsiniz. Bir uyarı yatak odasında havuz sakın bulundurmayın.

FENG SHUİ GÖRSELLERİ

Feng Shui felsefesinde tablolar ve resimler, duygu ve düşünceleri ifade etmenin en güzel yollarından biridir. Onun için evdeki tabloları mutlaka gözden geçirin. Sizi iyi hissettirmeyenleri evinizden hemen çıkarın. Tablo seçerken ağaç, nehir gibi canlılığı temsil eden görsellere yer verebilirsiniz.

AYNALAR

Aynalar ve konumlandırması Feng Shui felsefesinde önemli bir rol tutar. Yatak odanızda ayna bulundurmanız önerilmez ama yemek masasınızın çevresinde detaylı aynanın olması istenir. Nedeni ise bolluk ve bereket ve enerjiyi evinize taşımanıza yardımcı olur.