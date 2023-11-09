Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır atasözünün anlamı nedir?

Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

KAYNAK: Haber Merkezi
Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır atasözünün anlamı nedir?

Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; yapılan iyilikler çok küçük dahi olsa her zaman için belli bir değere sahip olurlar.

İçilen bir fincan kahve ile paylaşılan hoş sohbetin hatırının yıllar sonra bile devam etmesi gibi, iyilik yapılan kişilerde bu iyilikler çok küçük dahi olsa yıllar sonra hatırlarlar anlamına gelmektedir.

BİR FİNCAN KAHVENİN KIRK YIL HATIRI VARDIR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Yıllar önce kurulmuş olan hu dostluğu unutmam mümkün değil çünkü bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 9 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 9 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Baykuş Adam servetine servet kattı. Salıncaktan düşünce başına talih kuşu kondu Dünya
Baykuş Adam servetine servet kattı. Salıncaktan düşünce başına talih kuşu kondu
Ukrayna Rusya'nın füze savunma sistemini imha etti Dünya
Ukrayna Rusya'nın füze savunma sistemini imha etti
Avrupa Adalet Divanı Başsavcısından Apple'a şok Dünya
Avrupa Adalet Divanı Başsavcısından Apple'a şok
İstanbul’un göbeğinde ağaçları siper yapıp birbirlerine kurşun yağdırdılar: Bankta istifini bozmadan izledi Gündem
İstanbul’un göbeğinde ağaçları siper yapıp birbirlerine kurşun yağdırdılar: Bankta istifini bozmadan izledi
Perihan Savaş genç yaşta kaybettiği eşi Yılmaz Zafer'i andı. "Yaşadığım sürece bizimlesin" Magazin
Perihan Savaş genç yaşta kaybettiği eşi Yılmaz Zafer'i andı. "Yaşadığım sürece bizimlesin"
Cennet hurmasını sakın böyle tüketmeyin. Hastanelik ediyor Sağlık
Cennet hurmasını sakın böyle tüketmeyin. Hastanelik ediyor
Başkent ekibinden 100. yıl sürprizi Spor
Başkent ekibinden 100. yıl sürprizi