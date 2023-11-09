Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır atasözünün anlamı nedir?

Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; yapılan iyilikler çok küçük dahi olsa her zaman için belli bir değere sahip olurlar.

İçilen bir fincan kahve ile paylaşılan hoş sohbetin hatırının yıllar sonra bile devam etmesi gibi, iyilik yapılan kişilerde bu iyilikler çok küçük dahi olsa yıllar sonra hatırlarlar anlamına gelmektedir.

BİR FİNCAN KAHVENİN KIRK YIL HATIRI VARDIR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Yıllar önce kurulmuş olan hu dostluğu unutmam mümkün değil çünkü bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.