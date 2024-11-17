Bir garip hırsızlık: At arabasıyla sitenin demir kapısını çaldılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bir garip hırsızlık: At arabasıyla sitenin demir kapısını çaldılar

Hatay'da hırsızlar at arabasıyla gelip demir kapıyı çaldılar. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan galericiler sitesinde yaşandı. Hırsızlar gece saatlerinde bölgeye at arabasıyla geldi. Sitenin demir kapısını çalıp gittiler.

Vatandaşlar, durumu sabah iş yerine geldiklerinde fark ettiler. Görüntüleri izlediklerinde gerçek ortaya çıktı. Demir kapının at arabalı hırsızlar tarafından çalındığını anladılar.

Bölgede yaşanan hırsızlık olaylarına dikkat çeken Ahmet Demir, "Hırsızlar buraya sürekli geliyor. Kamera olmasına rağmen yine buralarda hırsızlık yapıyorlar. Geçen günde kapıyı çaldılar. Buna bir çözüm bulunması lazım" dedi.

​​​​​​​

Hırsızların at arabasıyla gelerek demir kapıyı çaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından kayda alındı.

Bir garip hırsızlık: At arabasıyla sitenin demir kapısını çaldılar

Bir garip hırsızlık: At arabasıyla sitenin demir kapısını çaldılar

Son Haberler
CHP'li Kayışoğlu'na dert yanan Balıkesirli esnaf: "Bir haftadır siftah yapmadım"
CHP'li Kayışoğlu'na dert yanan Balıkesirli esnaf: "Bir haftadır siftah yapmadım"
Bartın’da 1.5 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi
Bartın’da 1.5 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi
Göbeklitepe'ye turist yağdı
Göbeklitepe'ye turist yağdı
Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinde “terörsüz Türkiye” mütabakatı çıktı
Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinde “terörsüz Türkiye” mütabakatı çıktı
Bingöl müftülüğü 44 öğrenciye icazet belgesi verdi
Bingöl müftülüğü 44 öğrenciye icazet belgesi verdi