Bir garip hırsızlık: At arabasıyla sitenin demir kapısını çaldılar

Olay, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan galericiler sitesinde yaşandı. Hırsızlar gece saatlerinde bölgeye at arabasıyla geldi. Sitenin demir kapısını çalıp gittiler.

Vatandaşlar, durumu sabah iş yerine geldiklerinde fark ettiler. Görüntüleri izlediklerinde gerçek ortaya çıktı. Demir kapının at arabalı hırsızlar tarafından çalındığını anladılar.

Bölgede yaşanan hırsızlık olaylarına dikkat çeken Ahmet Demir, "Hırsızlar buraya sürekli geliyor. Kamera olmasına rağmen yine buralarda hırsızlık yapıyorlar. Geçen günde kapıyı çaldılar. Buna bir çözüm bulunması lazım" dedi.

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Hırsızların at arabasıyla gelerek demir kapıyı çaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından kayda alındı.