Bir Gazeteciye daha tehdit. Menzil Cemaati ölüm ile tehdit etti

Editör: İsa Karaarslan

Birgün gazetesinde gazetecilik yapan İsmail Arı, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Menzil cemaatine mensup kişilerden ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

Kendisine ölüm tehditleri ve küfürlerin geldiğini, bu tehditlerin ardından savcılıklara yaptığı tüm şikayetlerin reddedildiğini açıklayan Arı, başına bir şey gelmesi halinde sorumluların şikayetlerini görmezden savcılar ve Adalet Bakanlığı olduğunu belirtti.

İsmail Arı’nın ilgili paylaşımı şu şekilde:

“Büyük kısmı Menzil Cemaati mensubu olan şahıslar beni ölümle tehdit edip küfürler yağdırıyor. Bunlara dair yaptığım tüm şikâyetler ise savcılar tarafından reddediliyor. Gerekçe, “Kime yönelik olduğunun belli olmamasıymış!”

AKP iktidarında yargı yalnızca AKP’liler için çalışıyor. Bu tehditler ve küfürler bir AKP’liye veya yandaş gazeteciye yapılsa böyle mi olurdu? Başıma bir şey gelirse sorumlusu şikâyetlerimi görmezden gelen savcılar ve Adalet Bakanlığı’dır!”

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE GAZETECİ FATİH ERGİN'DE TEHDİT EDİLMİŞTİ

Kamuoyu faydacılığını gözeterek gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışan gazetecilere tehditlerin sonu gelmiyor. Geçtiğimiz günlerde Yeniçağ Gazetesi Haber Müdürü Fatih Ergin’e de sosyal medyadan tehdit dolu paylaşım yapılmıştı.

Türkiye'de 515 adıyla Arap ırkçısı ve Türk karşıtı olarak kurulan çetenin bilinmeyenlerini ortaya koymak için yazdığı "515 Haşimi-Türkiye'deki Suriyeli Çete" isimli kitabı gündem olan gazeteci yazar Fatih Ergin, sessiz istilayı destekleyen sosyal medya hesapları tarafından tehdit edilmeye başlamış, tehditlerin ardından gazeteci yazar Fatih Ergin’e destek mesajları yağmıştı.