Bir gecede dolar milyarderi oldu. Her gün aynı şeyi yapıyordu

ABD’nin popüler şans oyunlarından Powerball’un ikramiyesi dün sahibini buldu. 1.76 milyar dolar değerindeki biletin Kaliforniya, Fraizer Park’ta tek bir kişiye satıldığı açıklandı.

Yeni milyarderin Frazier Park’ın yerel sakinlerinden biri olduğu ve her gün piyango oynamak için mağazayı ziyaret ettiği düşünülüyor.

KAZANAN NUMARALAR AÇIKLANDI

Powerball tarihinin en büyük ikinci ikramiyesinde kazanan numaralar sırasıyla, 22, 24, 40, 52, 64 olarak duyurulurken kırmızı Powerball’un da 10 olduğu kaydedildi.

“HER GÜN BİLET ALMAK İÇİN GELEN İNSANLAR VAR”

Mağazanın gece çalışanı Duke, KCAL’a yaptığı açıklamada, “Her gün biletlerini almak için gelen insanlar var, onları isimleriyle tanıyoruz ve eminim birileri çığlık çığlığa bağırıyor olacak” dedi.

Duke, “Her gün biletlerini almak için geliyorlar ve birçoğu ‘Eğer kazanırsam sana yeni bir kamyonet alacağım’ dedi, bu yüzden kamyonetim nerede diye bekliyorum” esprisini yaptı.

30 TAKSİTLE ALABİLECEK

Powerball’un büyük ödülü bu yıl beşinci kez kazanıldı.

En yeni ikramiye kazananı, tahmini 1.76 milyar dolarlık ikramiyeyi 29 yıl boyunca 30 taksitte alabilir ya da 774.1 milyon dolarlık nakit ödülü doğrudan alabilir.

Arizona ve Pennsylvania’da birer bilet beş beyaz topun tamamını ve 2 milyon dolarlık ödül için 2x Power Play’den ekstra bir bonusu eşleştirdi.

Yedi kişi – Kaliforniya (2), Florida (2), New York, Oklahoma ve Virginia – beyaz topların her birini doğru tahmin ettiklerinde 1 milyon dolar kazandılar.

Bir bilet sahibinin beş numarayı ve kırmızı Powerball’u tutturma olasılığı 292.201.338’de 1 gibi astronomik bir oran.