Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'de, final haftasına yaklaşılırken yarışmacılar ceketleri alabilmek için birbirleriyle kıyasıya yarışıyorlar. Üçüncü final ceketinin kazananı bakın kim oldu.

ÜNLÜ ŞEF HAZAR AMANİ KONUK OLDU

Yarışmanın bu bölümüne, ünlü şef Hazar Amani konuk oldu. Yarışmacılar, Amani'nin özel tariflerini yapmak için yarıştılar.

ÜÇÜNCÜ CEKETİN SAHİBİ ÖZKAN OLDU

MasterChef Türkiye 2025'te ceketin üçüncü sahibi Özkan oldu. Ceketi Özkan'a eski MasterChef jürisi olan Hazar Amani giydirdi. İlk ceketi Çağatay alırken ikinci ceketi de kazanan Sezer olmuştu.

BİR GECEDE 3 REKOR

Mehmet Şef Özkan'a "Yüksek bir performans hem kaşık hem de şef tabağı..." dedi. Somer Şef ise "Bir gecede 3 rekor birden; en iyi ilk bölüm rekoru ve kaşık, en iyi ikinci bölüm rekoru ve en iyi toplam bölüm rekoru bravo" dedi.