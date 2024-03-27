Bir gecede yaşlanılır mı? Uzmanlar açıkladı

Bir çalışma, uykusuz gecelerin kişinin kendini hissettiği yaş üzerinde doğrudan bir etkisi olduğunu buldu.

Araştırmacılar, uyku kalitesinin ve süresinin, insanların yaş algısını nasıl etkilediğini anlamak için iki ayrı deney gerçekleştirdi.

İlk deneyde, katılımcılardan bir ay boyunca her gece uyku kalitelerini ve kendilerini kaç yaşında hissettiklerini kaydetmeleri istendi.

Sonuçlar, her bir uykusuz gece için, kişinin kendini hissettiği yaşın ortalama 0,23 yıl arttığını ortaya koydu.

İkinci deneyde, katılımcılara iki gece boyunca sadece dört saat uyumalarına izin verildi.

Bu kısa uyku süresi sonrasında, katılımcılar kendilerini yatakta dokuz saat geçirenlerden ortalama 4,44 yaş daha yaşlı hissettiler.

Her iki deneyin sonuçları da, aşırı uyanıklıktan aşırı uykusuzluğa geçişin, kişinin kendini yaklaşık on yıl yaşlı hissetmesiyle ilişkili olduğunu gösterdi.

Araştırmacılar, uyku düzenlerinin, yaş algımızı derinden etkileyebileceğini ve bu algının esnek olduğunu belirttiler.

Araştırmacılar, “Bu bulgular, gençlik hissini artırmanın yeni yollarını sunuyor” dediler.

Karolinska Enstitüsü'nden araştırmacılar, bulgularını Proceedings of the Royal Society B dergisinde yayınladılar ve şunları söylediler:

“Yaş ilerledikçe, gerçek yaşımızla hissettiğimiz yaş arasındaki fark daha da belirginleşiyor.

Yapılan yeni çalışmalar, uyku düzenlerimizin, kendimizi kaç yaşında hissettiğimizi etkileyebileceğini gösteriyor.

Gerçek yaşımızdan daha genç hissetmek, daha uzun yaşam süresi, daha iyi zihinsel ve fiziksel sağlık ile olumlu psikolojik özelliklerle bağlantılıdır.”