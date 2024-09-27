Bir gemi dolusu Lübnanlı Mersin'e geldi

Lübnan'daki artan İsrail saldırıları nedeniyle yabancı uyruklu vatandaşlar, deniz yolu ile Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Ceyport Taşucu Limanı’na ulaşmaya başladı. Orta Doğu’da geniş çaplı çatışma endişelerinin arttığı bu dönemde, birçok ülke vatandaşlarını Lübnan'ı terk etmeleri konusunda uyardı. Uçuşların askıya alınması sonucu, Lübnan’ın Tripoli Limanı’ndan hareket eden Med Lines şirketine ait "Dada Star" isimli gemi, 362 yolcusuyla Ceyport Taşucu Limanı’na geldi.
Limanda gerekli işlemleri tamamlayan yolcular, aileleri ile birlikte minibüslerle ilçeden ayrıldı. Yabancı uyruklu vatandaşların, Türkiye’nin çeşitli illerindeki havalimanlarından ülkelerine dönmeleri bekleniyor.