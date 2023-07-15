Bir gün saçları uzun olan kadın kocasından tarak almasını istedi. Yaşanmış hikayeler Yeni bölüm

Evlenirken hastalıkta sağlıkta, iyi günde kötü günde sözü verilir ama bunu gerçek hayatta pek az çiftin uyguladığı söylenir. Yoksul bir evli çiftin hikayesi okuyanların tüylerini diken diken edecek…

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Bir gün saçları uzun olan kadın kocasından tarak almasını istedi. Yaşanmış hikayeler Yeni bölüm 1
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Bir gün saçları uzun olan kadın kocasından tarak almasını istedi. Yaşanmış hikayeler Yeni bölüm 2

Maddi durumu çok kötü olan bir adam karısıyla yaşıyordu.

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Bir gün saçları uzun olan kadın kocasından tarak almasını istedi. Yaşanmış hikayeler Yeni bölüm 3

Bir gün saçları çok uzun olan karısı, saçlarının iyi uzaması ve bakımlı olması için kendisine bir tarak almasını istedi.

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Bir gün saçları uzun olan kadın kocasından tarak almasını istedi. Yaşanmış hikayeler Yeni bölüm 4

Adam çok üzüldü ve hayır dedi. Yeni kırdığı saatinin kayışını tamir edecek kadar bile parası olmadığını anlattı.

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Bir gün saçları uzun olan kadın kocasından tarak almasını istedi. Yaşanmış hikayeler Yeni bölüm 5

Kadın isteğinde ısrar etmedi. Adam işe giderken bir saatçinin önünden geçti ve hasarlı saatini düşük bir fiyata satıp karısına tarak aldı.

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Bir gün saçları uzun olan kadın kocasından tarak almasını istedi. Yaşanmış hikayeler Yeni bölüm 6

Akşam heyecanla elinde tarakla eve geldi. Karısı saçlarını çok kısa kesmişti ve görünce çok şaşırdı. Kadın saçını satmıştı ve yeni bir saat kayışı tutuyordu.

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Bir gün saçları uzun olan kadın kocasından tarak almasını istedi. Yaşanmış hikayeler Yeni bölüm 7

Sevmek bir şeydir ama sevdiğin tarafından sevilmek her şeydir…

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