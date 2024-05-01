Mayıs ayı hakkında bilinmeyenler

Mayıs ayı hakkında bilinmeyenler
Kaynak: Haber Merkezi
Mayıs ayının gelişi ile birlikte doğa canlanmaya, çiçekler açmaya başladı. Bu ay ile ilgili pek bilinmeyen bilgiler ise oldukça şaşırtıcı cinsten.
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Mayıs ayı hakkında bilinmeyenler 1

Mayıs ayının gelişiyle kış soğukları geride kaldı. Doğa canlanmaya ve çiçekler açmaya başladı. Kuşlar geri döndü, hayvanlar uzun uykularından uyandı. Bu yüzden Mayıs ayı, tüm dünyada bir geçiş dönemi olarak bilinir.

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Mayıs ayı hakkında bilinmeyenler 2

İşte Mayıs ayı hakkında bazı ilginç bilgiler…

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Mayıs ayı hakkında bilinmeyenler 3

Mayıs ismini, eski Yunan Tanrıçası Maia’dan almaktadır. Titan Tanrısı Atlas’ın kızı olan Maia ayrıca 7 kardeşin en büyüğüdür. Yeryüzüne can kattığı söylenir.

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Mayıs ayı hakkında bilinmeyenler 4

Ovid isimli Romalı bir şair, Mayıs isminin etimolojisi hakkında farklı fikirlere sahipti. Ayın ismini Latince “yaşlılar” manasına gelen Maiores kelimesinden aldığını iddia ediyordu.

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Mayıs ayı hakkında bilinmeyenler 5

MS 15. yüzyıla dek Mayıs yerine hala Maius kelimesi kullanılmaktaydı.

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Mayıs ayı hakkında bilinmeyenler 6

Eski İngilizce’de Mayıs, “üç sağım ayı” olarak bilinirdi. Çünkü bu ay boyunca insanlar ineklerini günde üç kez sağabiliyordu.

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Mayıs ayı hakkında bilinmeyenler 7

Mayıs ayı eskiden evlilik açısından uğursuz kabul edilirmiş. Hatta Mayıs’ta evlenenlerin günün birinde pişmanlık duyacağı söylenirmiş.

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Mayıs ayında yeni süpürge almanın da şansızlık getirdiğine inanılıyor. Aynı zamanda bu ayda battaniyeleri de yıkamamak gerekiyormuş..

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Her yıl Mayıs ayında Eta Aquarids adı verilen bir meteor yağmuru görülmektedir. 1870’de keşfedilen bu meteor yağmuru, 19 Nisan ile 28 Mayıs tarihleri ​​arasında Dünya’nın yanından geçmektedir.

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Mayıs, bir ABD başkanının vefat etmediği tek aydır.

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Zümrüt, Mayıs ayının doğum taşıdır. Doğurganlığı ve yeniden doğuşu sembolize etmektedir.

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Mayıs ayı hakkında bilinmeyenler 12

Mayıs’ın iki tane doğum çiçeği vardır: Müge ve Alıç. Alıç çiçeği umudu, Müge ise mutluluğu ve tatlılığı temsil etmektedir.

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