Bir günde 7 milyar dolar kaybetti

Dünyanın en zengin kadını olan Meyers'in net serveti, Fransız güzellik şirketi L'Oreal'in hisselerinin 2008 krizinden bu yana en kötü tek günlük performansını kaydetmesiyle büyük bir düşüş yaşadı.

DERVETİ 1 GÜNDE YAKLAŞIK 7 MİLYAR DOLAR ERİDİ

Forbes Dergisi’nin milyarderler listesine göre Bettencourt Meyers ve ailesinin serveti cuma günü 6,9 milyar dolar azalarak 91,7 milyar dolara geriledi.

70 yaşındaki kadın o gün içerisinde en çok kaybeden milyarder oldu. Servetinin büyük kısmını ailesinin kozmetik devindeki hisselerine borçlu olan Bettencourt Meyers, dünyadaki en zengin kadın unvanına sahip. Dünyanın en zengin ikinci kadını olan Walmart varisi Alice Walton'dan yaklaşık 26 milyar dolar daha büyük bir servete sahip olan Meyers aynı zamanda dünyadaki en zengin 15.kişi olarak da biliniyor.

Cuma günü yaşanan büyük düşüş, L'Oreal'in Asya Kıtası’ndaki faaliyetlerindeki yavaşlamanın şirketin üç aylık satışlarının analist tahminlerinin altında kalmasına neden olmasının ardından hisselerinin yaklaşık yüzde 8 değer kaybederek son üç ayın en düşük seviyesine gerilemesiyle gerçekleşti.

FactSet tarafından yayınlanan verilerine göre cuma günü, Paris'te işlem gören L'Oreal hisseleri için 27 Ekim 2008'den bu yana en kötü gün oldu.

MEYERS KİMDİR?

L'Oreal'in kurucusu Eugène Schueller'in torunu ve dünyanın eski en zengin kadını Liliane Bettencourt'un tek kızı olan Bettencourt Meyers, L'Oreal'in yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak görev yapıyor.

L'Oreal, obezite ilaçları devi Novo Nordisk, gıda devi Nestlé, Hollandalı yarı iletken çip üreticisi ASML ve diğer Fransız lüks markaları LVMH ve Hermés'in ardından piyasa değerine göre Avrupa'nın en değerli altıncı şirketi konumunda bulunuyor. L'Oreal'in iştirakleri arasında Kiehl's, Maybelline ve Garnier bulunuyor. L'Oreal hisselerinin yılbaşından bugüne yüzde 9'luk düşüşü 25 milyar dolarlık piyasa değerini eritti.