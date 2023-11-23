Bir hafta önce de yıldırım çarpmıştı. İnşaattan düşüp öldü

Urla’da bir inşaatta çalışan İbrahim Erden, beton mikserinin hortumunun çarpması sonucu 10 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Erden’in bir hafta önce de yıldırım düşmesi sonucu yaralandığı belirtildi. Erden’in cenazesi otopsi için adli tıpa gönderildi.

KAYNAK: İHA
Bir hafta önce de yıldırım çarpmıştı. İnşaattan düşüp öldü

İzmir'in Urla ilçesinde bir inşaatta kalıp ustası olarak çalışan İbrahim Erden (37) beton mikserinin hortumunun çarpması sonucu 10 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Erden'in bir hafta önce de inşaatta çalışırken yıldırım düşmesi sonucu yaralandığı öğrenildi.

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Kuşçular mahallesindeki bir şantiyede meydana geldi. İnşaatta kalıp ustası olarak çalışan İbrahim Erden'e beton mikserinin hortumu çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden Erden, yaklaşık 10 metrelik yükseklikten boşluğa düştü. Zemine çarparak hareketsiz şekilde kalan Erden'i gören mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Erden, 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı işçi, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

BİR HAFTA ÖNCE YILDIRIM ÇARPMIŞ

Öte yandan Erden'in bir hafta önce de inşaatta çalışırken, yıldırım düşmesi sonucu yaralandığı ortaya çıktı. Erden'in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öne Çıkanlar
Özgür Özel’in elini öptüğü Pervin Chakar’ın Cumhuriyeti hedef aldığı ortaya çıktı
Özgür Özel’in elini öptüğü Pervin Chakar’ın Cumhuriyeti hedef aldığı ortaya çıktı
Hakim 'Fatih Terim fonunda 1 numara kim' diye sordu. Seçil Erzan kimi açıkladı
Hakim 'Fatih Terim fonunda 1 numara kim' diye sordu. Seçil Erzan kimi açıkladı
Merkez'in faiz kararı sonrası ev ve araba alabilecek miyiz? Remzi Özdemir Dolar ve Euro'nun ne olacağını açıkladı
Merkez'in faiz kararı sonrası ev ve araba alabilecek miyiz? Remzi Özdemir Dolar ve Euro'nun ne olacağını açıkladı
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 Kasım 1 Aralık aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 Kasım 1 Aralık aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Paşinyan konuşurken elektrikler kesildi, bakan azarı yedi: Daha ne kadar talimat vereyim? Dünya
Paşinyan konuşurken elektrikler kesildi, bakan azarı yedi: Daha ne kadar talimat vereyim?
Artvin'de heyelan nedeniyle yol kapandı Yaşam
Artvin'de heyelan nedeniyle yol kapandı
Fenerbahçe kötü gidişi durduramıyor Spor
Fenerbahçe kötü gidişi durduramıyor
Naci Görür'den 'Malatya depremi' çıkışı: AFAD’ın gösterdiği yer doğru değil Gündem
Naci Görür'den 'Malatya depremi' çıkışı: AFAD’ın gösterdiği yer doğru değil
İsrail, Gazze'deki Endonezya Hastanesi'nin ana jeneratörünü vurdu Dünya
İsrail, Gazze'deki Endonezya Hastanesi'nin ana jeneratörünü vurdu
Bakan Uraloğlu'ndan ‘paralı yol’ eleştirilerine yanıt: Parası olan otoyoldan gider... Gündem
Bakan Uraloğlu'ndan ‘paralı yol’ eleştirilerine yanıt: Parası olan otoyoldan gider...
Özgür Özel’in elini öptüğü Pervin Chakar’ın Cumhuriyeti hedef aldığı ortaya çıktı Yazarlar
Özgür Özel’in elini öptüğü Pervin Chakar’ın Cumhuriyeti hedef aldığı ortaya çıktı