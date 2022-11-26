Şenol Güneş yine bombayı patlattı. Bir hafta tartışılacak cümle söyledi

Katar'daki Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş yine yaptığı açıklamalarla gündeme damgasını vurdu.

Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısının sonunda "Dünya Kupası'na katılamadığınız için bir burukluk hissediyor musunuz" sorusuna deneyimli çalıştırıcının verdiği yanıt gündem oldu.

Şenol Güneş, "Gecelerden hoşlanmayan bir güneş var, geceleri arkada bırakıp gündüz aydınlığına kavuşacağız inşallah" sözleriyle yine çok konuşulacak bir açıklamada bulundu.

Güneş, serbest kalan Cristiano Ronaldo ve Anderson Talisca ile ilgili gelen sorulara da yanıt verdi.

"Ghezzal iyi oyuncu, iyi karakter. Takımda 7-8 tane bu tip lider oyuncu olursa başarılı oluruz. Kaptanlık da kendisinde zaten. Olmadığına göre bir an evvel iyileşmesini bekliyoruz. Doktorlar şubat başına aramıza katılacağını söylediler. Ne kadar verimli göreceğiz.

RONALDO VE TALISCA AÇIKLAMASI

Cristiano Ronaldo'yu şu anda alamayız. Talisca beğendiğim bir oyuncu, ucuz ya da bedava gelirse alırım. Menajerler oyuncular üzerinden yazıp çizdiriyorlar, bak bana soru geliyor. Arayalım, gelmek istiyorsa buyur deriz."