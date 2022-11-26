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  • Şenol Güneş yine bombayı patlattı. Bir hafta tartışılacak cümle söyledi

Şenol Güneş yine bombayı patlattı. Bir hafta tartışılacak cümle söyledi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Gecelerden hoşlanmayan bir güneş var, geceleri arkada bırakıp gündüz aydınlığına kavuşacağız inşallah" sözleriyle yine çok konuşulacak bir açıklamada bulundu.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 18:04
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Bir hafta tartışılacak cümle söyledi. Şenol Güneş yine bombayı patlattı

Şenol Güneş yine bombayı patlattı. Bir hafta tartışılacak cümle söyledi
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Katar'daki Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş yine yaptığı açıklamalarla gündeme damgasını vurdu.

Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısının sonunda "Dünya Kupası'na katılamadığınız için bir burukluk hissediyor musunuz" sorusuna deneyimli çalıştırıcının verdiği yanıt gündem oldu.

Şenol Güneş, "Gecelerden hoşlanmayan bir güneş var, geceleri arkada bırakıp gündüz aydınlığına kavuşacağız inşallah" sözleriyle yine çok konuşulacak bir açıklamada bulundu.

Güneş, serbest kalan Cristiano Ronaldo ve Anderson Talisca ile ilgili gelen sorulara da yanıt verdi.

"Ghezzal iyi oyuncu, iyi karakter. Takımda 7-8 tane bu tip lider oyuncu olursa başarılı oluruz. Kaptanlık da kendisinde zaten. Olmadığına göre bir an evvel iyileşmesini bekliyoruz. Doktorlar şubat başına aramıza katılacağını söylediler. Ne kadar verimli göreceğiz.

RONALDO VE TALISCA AÇIKLAMASI

Cristiano Ronaldo'yu şu anda alamayız. Talisca beğendiğim bir oyuncu, ucuz ya da bedava gelirse alırım. Menajerler oyuncular üzerinden yazıp çizdiriyorlar, bak bana soru geliyor. Arayalım, gelmek istiyorsa buyur deriz."

 

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ne diyor bu?
26.11.2022 10:35
Türk futbolunu bu duruma getirenler konuşmaya devam ediyorlar ve ne yazık ki Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte iş bulabiliyorlar.  
 
Adanalı
26.11.2022 09:30
Cahil ve paragöz Şenol Beşiktaş'ıma atılan kazık.  
 
Alper
25.11.2022 20:46
Bu ne hırs ya.alex ferguson,arsene wenger,hiddink adamlar yedi sekiz sene önce emekli oldu.bizde Fatih Terim,Şenol Güneş,Mustafa Denizli hala emekli olmuyor.yeter artık bıktık sizden  
 
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