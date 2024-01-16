Bir haftada yüzde 50 yükselen hisseye tedbir kararı

Son zamanlarda halka arzların etkisiyle birçok yatırımcıyı kendine çeken Borsa İstanbul, haftaya yükselişle başlayarak 8.000 seviyesinin üzerine çıkmayı başararak günü yüzde 0.72 yükselişle 8.044 seviyesinde tamamladı.

Halka arzların ilan edilmesiyle beraber yatırımcı tarafından talep gören hisseler için ani fiyat dalgalanmalarına karşın tedbir kararları alınıyor.

Halka arz sonrası önce düşüş yaşayan sonra tavan tavan yükselen Kuzey Boru hissesine bir ay boyunca açığa kredili işlem tedbir kararı geldi.

BİR HAFTADA YÜZDE 50 YÜKSELDİ

Tedbir kararı alınan hisselerin başında Kuzey Boru hisse senedi oldu. Halka arz sonrası düşen hissede grup hareketi nedeniyle bir haftada yüzde 50 prim gerçekleşti.

Kuzey Boru, 7-8 Aralık tarihinde 36,20 TL’den halka arz oldu.

15 Ocak’ta 73.75 TL’ye yükselerek rekor kıran Kuzey Boru hissesi 15 şubat tarihine kadar kredili işlem tedbir kararı alındı.

Borsa İstanbul’dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu’nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) kararı uyarınca devreye alınan VBTS kapsamında HATEK, KBORU ve VKING paylarına 15 Şubat 2024 seans sonuna kadar işlem tedbiri geldi.

Yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında HATEKE, KBORU ve VKING payları 16/01/2024 tarihinden itibaren 15/02/2024 tarihine kadar kredili işlemlere konu edilemeyeceği kaydedildi.