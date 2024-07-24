Bir içki grubuna daha zam geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bir içki grubuna daha zam geldi

Sigaraya ve alkollü içkilere gelen art arda fiyat artışlarının ardından bir zam haberi de şaraptan geldi.

Bir şarap grubuna daha zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, güncel fiyatları sosyal medya hesabında paylaştı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından İsabey şaraplarına zam geldiğini duyurdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan altı aylık üretici enflasyonu verilerinin ardından, alkollü içki ve sigara üzerindeki özel tüketim vergisi (ÖTV) artışları gerçekleşmişti.

Vergi artışıyla birlikte alkol ve sigara ürünlerinde de fiyat artışları sürüyor. Çeşitli markalar yeni fiyat tarifelerini duyururken, en son zam İsabey şaraplarına geldi.

Bu zamla birlikte grubun en ucuz şarabı 145 TL oldu.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, güncel listeyi X hesabında paylaştı. Dündar'ın paylaştığı fiyat listesi şöyle:

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VİSKİ, TEKİLA VE CİN ZAM GELMİŞTİ

TBYD Başkanı Erol Dündar, daha önce de Lafiella grubuna ait viski, tekila, cin ve şaraba zam yapıldığını açıklamıştı.

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