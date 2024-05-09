Bir il için toz aşınımı uyarısı

Aydın’da bu akşam saatleri için toz taşınımı alarmı verildi. Konuya dair Meteorolojiden bir açıklama yapıldı.

Meteoroloji verilerine göre, “Yapılan son değerlendirmelere göre, bölgemizin (İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir, Çanakkale) bu akşam saatlerinden itibaren (09.05.2024 Perşembe) Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkisi altında kalacağı tahmin ediliyor" denildi.

Açıklamanın devamında, cuma günü etkili olması beklenen toz taşınımının 11.05.2024 Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölgeyi terk edeceğinin tahmin edildiği ifade edildi.

Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması tavsiye edildi.