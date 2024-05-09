Bir il için toz aşınımı uyarısı

Kaynak: İHA
Bir il için toz aşınımı uyarısı
Meteoroloji, Aydın’da bugün akşam saatlerinden itibaren toz taşınımı beklendiğini bildirdi.

Aydın’da bu akşam saatleri için toz taşınımı alarmı verildi. Konuya dair Meteorolojiden bir açıklama yapıldı.

Meteoroloji verilerine göre, “Yapılan son değerlendirmelere göre, bölgemizin (İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir, Çanakkale) bu akşam saatlerinden itibaren (09.05.2024 Perşembe) Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkisi altında kalacağı tahmin ediliyor" denildi.

Açıklamanın devamında, cuma günü etkili olması beklenen toz taşınımının 11.05.2024 Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölgeyi terk edeceğinin tahmin edildiği ifade edildi.

Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması tavsiye edildi.

aw200474-01.jpg

Son Haberler
Erdoğan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefonda görüştü Gündem
Erdoğan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefonda görüştü
Sahipsiz köpekleri site dışına çıkaranlara verilen ceza iptal edildi Gündem
Sahipsiz köpekleri site dışına çıkaranlara verilen ceza iptal edildi
Japonya’da 9 milyon konutun boş olduğu açıklandı. Dinsiz Japonlar cezalandırılmış olmalı Dünya
Japonya’da 9 milyon konutun boş olduğu açıklandı. Dinsiz Japonlar cezalandırılmış olmalı
AKP'li İpsala Belediyesi'nden işten çıkarılan işçilerden eylem Gündem
AKP'li İpsala Belediyesi'nden işten çıkarılan işçilerden eylem
Düzce'de panik. Kuzey Afrika ve Suriye'den geliyor Yerel Haberler
Düzce'de panik. Kuzey Afrika ve Suriye'den geliyor
AFAD görevlisi deprem tatbikatında yere düştü. Bu bir 'Güler misin ağlar mısın' haberidir Yaşam
AFAD görevlisi deprem tatbikatında yere düştü. Bu bir 'Güler misin ağlar mısın' haberidir