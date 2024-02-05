Bir ilçede Ramazan'da ekmek 1 lira olacak. Belediye başkanı açıkladı

Yerel seçimlerde partisi CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyen ve bunun üzerine partisinden istifa eden Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan seçimlerde bağımsız bir şekilde aday olacağını açıklamıştı.

Seçimlere iki aydan az bir süre kalması ile Belediye Başkanlığı için sahalara inen adayların vaatleri de birbirleri ile yarışıyor.

Belediye başkanlığına aday gösterilmeyen Haluk Bozdoğan ise ‘Bağımsız Tarsus Hareketi’ ile kampanya sürecini başlattı.

Göreve geldikten sonra atık su parasının vatandaşlardan alınmaması için çalışmalarının sonucunda emeline ulaştığını kaydeden Bozdoğan, atık su bedelinin Türkiye’de alınmayan tek ilçesinin Tarsus ilçesi olduğunu ifade etti.

“RAMAZAN AYINDA EKMEK 1 TL OLACAK”

Yakın zamanda ekmek fabrikasının açılacağını belirten Bozdoğan, diğer ekmek fabrikası ile aylık üretilen ekmek sayısının 150 bin’e çıkacağını söyledi.

Şu anda Türkiye’nin en ucuz ekmeğinin Tarsus’ta olduğunu aktaran Bozdoğan, Ramazan ayında ekmek fiyatının 1 lira olacağını şu sözleri ile belirtti:

“Atık su bedeline ve ekmek fiyatına değinen Başkan Bozdoğan “Bu konuda da ısrarla mecliste hep söyledim.

Türkiye’nin en pahalı suyunu içen Tarsus, bundan sonra en ucuz suyunu içecek dedim ve atık su bedeli Tarsus’ta alınmadı. Türkiye’de alınmayan tek yer Tarsus Belediyesi.

Atık bedelinin alınmaması vatandaşın 350 milyon TL’sinin cebinde kalması demek. Ekmek fabrikamız açılıyor. Aylık 110 bin tane ekmek diğer fabrikayla birlikte toplam 150 bin tane ekmek üretilecek.

Ekmek fiyatımız 220 gram 4 buçuk lira. Türkiye'nin en ucuzu ekmeği. Allah izin verirse yine Ramazan ayında 1 TL olacak.

Dünyada işçiyi düşünen tek yer Tarsus oldu. İş Sağlığı, İş Güvenliği ve Sporcu Sağlığı Yerleşkesi Tarsus’ta açılıyor. Bu hastanenin bütün yapım inşaatı bitti. Şu anda da sadece yerleştirilmesi yapılıyor.”