Bir ilçede yüzlerce vatandaş tek mesajla evlerinden oldu

Deprem felaketi sonrası gündeme gelen ve kamuoyunda ‘Rezerv alan’ olarak bilinen düzenleme ile ilgili düzenleme ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Hatay’ın Samandağ ilçesinde yüzlerce vatandaşın bir mesaj ile evlerinden olduğu ortaya çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Bir ilçede yüzlerce vatandaş tek mesajla evlerinden oldu

Depremin en fazla yıkım yarattığı Hatay’da Antakya ve Defne’yi kapsayan ve kamuoyunda “rezerv alan düzenlemesi” olarak bilinen 6306 Sayılı Yasanın 6/A uygulamasına ilişkin tartışmalar sürerken konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Cumhuriyet gazetesinden Çağdaş Bayraktar’ın haberine göre, Hatay’ın Samandağ ilçesinde benzer bir rezerv alan düzenlemesi başlatıldığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde yüzlerce yurttaş, ev ve dükkanlarının hazineye devredildiğini telefonlarına gelen mesajla öğrendi.

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Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz’ın da bilgisinin olduğu belirtilen sürece ilişkin yurttaşlar iptal davası açtı.

Gelişmeyi Cumhuriyet’e değerlendiren ve Samandağ kent merkezinin 1,60 hektarlık kısmının rezerv alan ilanının ilgili yasadaki “rezerv alan düzenlemesi”nden önce yapıldığına dikkat çeken Hatay Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyon Başkanı Avukat Ecevit Alkan şunları söyledi:

“HAK KAYIPLARI YARATACAK”

"Yerel siyasetçilerin ‘bu halk kendi arasında anlaşamaz o yüzden buraları devlet yapsın’ şeklindeki söylemlerini doğru bulmuyorum. 6/A uygulaması başlamış ve bu uygulamaya yönelik resmi yazı Samandağ tapu müdürlüğüne ulaşmıştır. Bu karara karşı ilgili vatandaşlar Hatay İdare Mahkemesi’ne başvurmuşlardır.

Sürecin takipçisiyiz. Bu tür uygulamaların deprem bölgelerinde çaresiz vatandaşlar üzerinden yürütülmesi hak kayıpları ve mağduriyete yol açacaktır.”

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