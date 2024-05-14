Bir ilde daha ekmeğe zam

Yüksek enflasyon ve dolar krizi vatandaşın boğazına dayanmaya devam ediyor. A’dan Z’ye her şeye art arda zam geliyor.

Temel gıda ürünlerinden biri ekmeğe de tüm Türkiye’de sürekli zam geliyor. Bir ilde daha ekmek fiyatı değişti.

Kayseri’de 200 gram ekmeğe 1 TL zam geldi. Dolayısıyla 1 ekmeğin fiyatı 6,5 TL’den, 7,5 TL’ye çıktı.

Ayrıca 200 gram somun ekmek ve 200 gram pide 7,5 TL, 400 gram çifte pide ise 15 TL oldu.

Öte yandan dün de Edirne’de ekmeğe zam gelmişti. Edirne’de ekmeğin satış fiyatı 7,5 liradan 10 liraya yükseldi. 210 gram ekmeğin fiyatı 10 TL oldu.