Bir ilde daha mangal yapmak yasaklandı!

Bolu Valiliği tarafından sosyal medya üzerinden yapılan resmi duyuruda, beklenen yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle ormanları yangınlardan daha etkin korumak amacıyla ek tedbirler alındığı vurgulandı.

Açıklamada, yasağın detayları şu şekilde belirtildi:

"Valiliğimizce daha önce kontrollü piknik alanı olarak belirlenen ve ilan edilen alanlarda 29 Temmuz tarihinden 30 Ağustos tarihine kadar semaver, mangal, barbekü vb. araç-gereç kullanılarak ateşli piknik yapılması yasaklanmıştır."

ATEŞSİZ PİKNİĞE İZİN VAR

Yasak, ateşli piknikleri kapsarken, ateşsiz piknik ve diğer rekreasyonel faaliyetlere ise belirli alanlarda izin verileceği açıklandı. Buna göre, orman parkları, milli parklar ve tabiat parklarında, ilgili idarenin belirlediği kurallar çerçevesinde ateş yakmadan piknik yapılabilecek.

Valilik, bu yeni yasağın, 1 Temmuz - 30 Eylül tarihleri arasında ormanlık alanlara girişleri yasaklayan mevcut karara ek bir önlem olduğunu hatırlatarak, vatandaşları alınan kararlara titizlikle uymaları konusunda uyardı.

Çankırı Valiliği de aldığı karar doğrultusunda 27 Temmuz 2025 ile 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında mangal yapmanın yasak olduğunu duyurmuştu.