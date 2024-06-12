Bir ilde daha ormanlara giriş yasağı! Valilik duyurdu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bir ilde daha ormanlara giriş yasağı! Valilik duyurdu

Ankara'da orman yangınlarının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında ormanlık alanlara girişler 15 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında yasaklandı.

Ankara Valiliği, kentteki ormanlarla ilgili aldığı kararı, resmi internet sitesinden duyurdu.

Valilik kararına göre, yangın riskinin artması sebebiyle ormanlık alanlara girişler yasaklanırken, bugünden itibaren uygulamaya konulan yasağın 30 Eylül’e kadar geçerli olacağı belirtildi.

Alınan kararlarla, sönmeden atılan sigara izmaritleri ile kamp ateşi ve pikniklerde kullanılan mangallar gibi dikkatsizlikten kaynaklanan yangınların önlenmesi amaçlanıyor.

27 İLDEKİ ORMANLARA GİRİŞ YASAKLANDI

Türkiye genelinde meteorolojik şartlar bakımından yangın riski taşıyan illerdeki ormanlara giriş yasaklandı.

Türkiye genelinde 11 Haziran itibarıyla ormanlara girişin yasak olduğu iller ve tarihler şöyle:

Marmara Bölgesi

- İstanbul: 10 Haziran - 15 Ekim

- Balıkesir: 3 Haziran - 31 Ekim

- Çanakkale: 1 Haziran - 15 Eylül

- Edirne: 10 Haziran - 15 Ekim

- Kırklareli: 8 Mayıs - 31 Ekim

- Sakarya: 1 Haziran - 1 Kasım

- Kocaeli: 1 Haziran - 1 Kasım

- Bilecik: 5 Haziran - 1 Ekim

Ege Bölgesi

- Denizli: 1 Haziran - 31 Ekim

- Uşak: 15 Haziran - 1 Ekim

- İzmir: 1 Haziran - 31 Ekim

- Manisa: 1 Haziran - 31 Ekim

- Aydın: 1 Haziran - 31 Ekim

- Kütahya: 1 Temmuz - 30 Eylül

Akdeniz Bölgesi

- Hatay: 1 Mayıs - 30 Kasım

- Antalya: 7 Haziran - 31 Ekim

- Muğla: 1 Haziran - 31 Ekim

- Isparta: 10 Haziran - 15 Ekim

- Burdur: 15 Haziran - 15 Ekim

İç Anadolu Bölgesi

- Ankara: 15 Haziran - 30 Eylül

- Kayseri: 1 Haziran - 31 Ekim

- Yozgat: 1 Haziran - 31 Ekim

- Kırıkkale: 1 Haziran - 31 Ekim

- Kırşehir: 1 Haziran - 31 Ekim

Karadeniz Bölgesi

- Samsun: 10 Haziran - 31 Ekim

- Bartın: 1 Haziran - 30 Eylül

- Çorum: 3 Haziran - 30 Ekim

- Tokat: 1 Temmuz - 30 Eylül

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