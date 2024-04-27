Bir ilde daha ormanlara giriş yasaklandı! 30 Kasım’a kadar sürecek

Yangın riskini azaltmak ve doğal güzellikleri korumak amacıyla bu tedbir alınmaya başladı. Bu önlem, orman yangınlarıyla mücadele çerçevesinde alındı.

Hatay Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: “Hatay ili sınırlarında ormana girişler, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 1 Mayıs 2024 – 30 Kasım 2024 tarihleri arasında yasaklanmıştır.”

YANGINLARLA MÜCADELE İÇİN BAŞKA HANGİ ÖNLEMLER ALINDI?

Yangınlarla mücadele kapsamında Hatay ilinde alınan önlemler arasında şunlar bulunuyor:

Ormanlara Giriş Yasakları: 1 Mayıs 2024 - 30 Kasım 2024 tarihleri arasında ormanlara girişler yasaklanmıştır. Bu önlem, yangın riskini azaltmak ve doğal güzellikleri korumak amacıyla alınmıştır.

İtfaiye ve Orman Ekiplerinin Güçlendirilmesi: Yangın söndürme ekipleri ve orman yangınlarına müdahale birimleri daha fazla kaynak ve personelle desteklenmiştir. Bu sayede yangınların hızla kontrol altına alınması hedeflenmektedir.

Hava Gözetleme ve İhbar Sistemleri: Yangın ihbarlarını daha hızlı almak ve yangın bölgelerini izlemek için hava gözetleme sistemleri ve yangın ihbar hatları aktif olarak kullanılmaktadır.

Bilinçlendirme Kampanyaları: Vatandaşlara yangın riskine karşı bilinçlendirme kampanyaları düzenlenmektedir. Bu kampanyalar, yangın tehlikesine karşı dikkatli olmayı ve yangın çıkma riskini azaltmayı amaçlamaktadır.

Orman İçi Yolların Bakımı ve Temizliği: Orman içi yolların düzenli olarak bakımı ve temizliği yapılmaktadır. Bu sayede yangın söndürme ekipleri yangın bölgelerine daha hızlı ulaşabiliyor.