Bir ilde daha ormanlara giriş yasaklandı! 30 Kasım’a kadar sürecek

Kaynak: DHA
Bir ilde daha ormanlara giriş yasaklandı! 30 Kasım’a kadar sürecek
Hatay, 1 Mayıs 2024 - 30 Kasım 2024 tarihleri arasında ormanlara girişleri yasaklayan bir karar aldı.

Yangın riskini azaltmak ve doğal güzellikleri korumak amacıyla bu tedbir alınmaya başladı. Bu önlem, orman yangınlarıyla mücadele çerçevesinde alındı.

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Hatay Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: “Hatay ili sınırlarında ormana girişler, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 1 Mayıs 2024 – 30 Kasım 2024 tarihleri arasında yasaklanmıştır.”

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YANGINLARLA MÜCADELE İÇİN BAŞKA HANGİ ÖNLEMLER ALINDI?

Yangınlarla mücadele kapsamında Hatay ilinde alınan önlemler arasında şunlar bulunuyor:

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Ormanlara Giriş Yasakları: 1 Mayıs 2024 - 30 Kasım 2024 tarihleri arasında ormanlara girişler yasaklanmıştır. Bu önlem, yangın riskini azaltmak ve doğal güzellikleri korumak amacıyla alınmıştır.

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İtfaiye ve Orman Ekiplerinin Güçlendirilmesi: Yangın söndürme ekipleri ve orman yangınlarına müdahale birimleri daha fazla kaynak ve personelle desteklenmiştir. Bu sayede yangınların hızla kontrol altına alınması hedeflenmektedir.

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Hava Gözetleme ve İhbar Sistemleri: Yangın ihbarlarını daha hızlı almak ve yangın bölgelerini izlemek için hava gözetleme sistemleri ve yangın ihbar hatları aktif olarak kullanılmaktadır.

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Bilinçlendirme Kampanyaları: Vatandaşlara yangın riskine karşı bilinçlendirme kampanyaları düzenlenmektedir. Bu kampanyalar, yangın tehlikesine karşı dikkatli olmayı ve yangın çıkma riskini azaltmayı amaçlamaktadır.

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Orman İçi Yolların Bakımı ve Temizliği: Orman içi yolların düzenli olarak bakımı ve temizliği yapılmaktadır. Bu sayede yangın söndürme ekipleri yangın bölgelerine daha hızlı ulaşabiliyor.

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