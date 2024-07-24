Bir ilde daha toplu taşımaya zam

Mynet’in haberine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) bugün gerçekleştirilen toplantısında, toplu ulaşıma yüzde 40 zam kararı alındığı belirtildi.

Yükselen enflasyon ve kurun, benzin fiyatlarına yansımasıyla, toplu taşıma fiyatları artış gösterdi.

Petrolün dolar üzerinden ülkeye girmesinden dolayı, 33,00’lü seviyelere dayanan dolar kuru, ve yüksek gelen 6 aylık enflasyon rakamının ÖTV zammı olarak benzin fiyatlarına yansımasının faturası yine vatandaşa kesildi.

Haziran ayından enflasyon yıllık bazda yüzde 71,60 olarak açıklanırken, aylık bazda 1,64 olarak açıklanmıştı. Yüksek enflasyon ÖTV’ye yansıdı. Böylelikle yanlış uygulanan ekonomi politikalarının ülkeyi getirdiği tablo, fiyatlara zamları peş peşe ekletti.

TAM BİLET 21 LİRAYI BULDU

Zammın ardından tam bilet 15 liradan 21 liraya, öğrenci bileti de 7,50 TL’den 10,50 TL’ye çıkacak.

ÖTV ZAMMI ANİDEN 2 LİRA GETİRDİ

TÜİK'in Temmuz ayı enflasyon verisini açıklamasıyla beraber motorin ve benzine özel tüketim vergisi (ÖTV) zammı gelmişti. Otogaz fiyatına 95 kuruş, benzine 2 lira 21 kuruş, motorine 2 lira 7 kuruş zam yansımıştı.