Bir ilde daha unlu mamullere dev zam

Her geçen gün simit ve ekmeğe zam haberiyle karşılaşılırken bu kez zam haberi Çanakkale'den geldi. Çanakkale'de simite, kır pidesine ve kol böreğine dev zam geldi.

Bir ilde daha unlu mamullere dev zam

Editör: Osmancan EROK

Türk Lirası’nın her geçen değer kaybettiği günümüzde zamların ardı arkası kesilmiyor. A’dan Z’ye hemen her ürün ve gıdaya zamların gelmesinden sonra bir zam haberi de Çanakkale'den unlu mamullere geldi.

Gelen zamlar karşısında herkes şaşkınlığını koruyamadı.

"SİMİT BİLE LÜKS OLDU"

Zam gelmeden önce 6 liradan satılan simidin fiyatı 9 lira olurken 15 liradan satılan kır pidesi 25 lira, kol böreğinin kilosu ise 180 lira oldu.

Sosyal medyada zamlı fiyatları görenler "Simit yemek bile lüks oldu. Bu insanlar sabah ne yiyecek" diye sormaktan kendini alamadı.

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