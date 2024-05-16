Bir ilde ekmeğe zam

Kaynak: Haber Merkezi
Bir ilde ekmeğe zam
Elazığ’da da ekmeğe zam geldiği açıklandı. 200 gramlık ekmek, zamlanarak 8 liradan 10 lira oldu.

Elazığ Fırıncılar Odası Başkanlığı, ekmeğe zam yapma kararı aldı ve bu karar kent genelinde uygulanmaya başlandı. Bu kararla birlikte, 200 gram ekmeğin fiyatı 8 liradan 10 liraya yükseldi.

GRAMAJDA DEĞİŞİKLİK YOK

Tarihi Kapalı Çarşı'da fırıncılık yapan Nevzat Kızılelma, gelen zamları savunmasa da, işletme giderlerindeki artış nedeniyle zam yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Kızılelma, "Ekmek gramajında herhangi bir değişiklik olmadı.

8 LİRADAN 10 LİRAYA ÇIKTI

Türkiye genelinde standart bir uygulama olduğu düşünülse de, bazı illerde zaman zaman farklılıklar görülebiliyor. Fiyatlar 8 liradan 10 liraya çıktı" şeklinde konuştu.

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İSTANBUL'DA DA EKMEĞE ZAM GELMİŞTİ

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) mayıs ayı meclis toplantısında alınan kararla, İstanbul’da 200 gram ekmeğin azami fiyatı 10 TL’ye çıkarılmıştı.

Ekmeğe gelen zam oranı yüzde 31,25 olarak belirlenirken zammın 10 Mayıs Cuma gününden itibaren yürürlüğe girdiği aktarılmıştı.

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