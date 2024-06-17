Bir ilde kurbanlık fiyatları düşüyor

Adana Büyükbaş ve Küçükbaş Kurbanlık Fiyat Belirleme Komisyonu, 25 Mayıs'ta Adana Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Saruhan Yağmur başkanlığında toplanarak kurbanlık fiyatlarını belirlemişti.

Belirlenen fiyatlar şu şekildeydi:

Küçükbaş koyun: kilogram fiyatı 250 TL

Keçi: kilogram fiyatı 200 TL

Teke: kilogram fiyatı 230 TL

Büyükbaş tosun: kilogram fiyatı 250 TL

Düve: kilogram fiyatı 230 TL

Kesim ücreti: küçükbaş için 500 TL, büyükbaş için 4 parçaya bölünmek şartıyla 4 bin TL

Kıyma çekim ücreti: kilogram başına 15 TL

Bayram öncesi ve arefe günü bu fiyatlara sadık kalan kurban satıcıları, bayramın birinci gününden itibaren fiyatları düşürmeye başladı.

Satıcılar, ellerinde kalan kurbanlıkları satabilmek için daha önce 20 bin liraya sattıkları küçükbaş hayvanların fiyatını 18 bin liraya kadar indirdi. Yaklaşık yüzde 10'luk bu düşüşün devam etmesi ve fiyatların daha da gerilemesi bekleniyor.