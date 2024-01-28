Bir ilde termometreler -21 dereceyi gösterdi

Erzurum'da havanın çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Bayburt ve Ardahan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin belirtildi.

Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin edildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken rüzgar batı ve kuzey batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edildi.

Bölgede bulunan yüksek kar örtüsü ile birlikte üzerine yağan yeni kar, eğimli ve dik yamaçlarda çığ oluşmasına sebebiyet verebileceğini hatırlatan yetkiler, oluşabilecek çığ tehlikesine karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu. Erzurum’da, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Belediye ve karayolları ekipleri, sorumluluk bölgelerinde kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürdü.

Erzurum ve ilçelerinde 5 günlük hava tahminine bakıldığında Pazar gününden itibaren kar yağışı bölgeyi tamamen terk ettiği görüldü.

Hafta içi kentte çok bulutlu bir hava tahmini yapılırken sıcaklıkların -15 derece kadar düşmesinin beklendiiği ifade edildi.